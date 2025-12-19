ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
DOHA, QATAR - DECEMBER 17: Matvey Safonov of Paris Saint-Germain lifts the trophy after winning the FIFA Intercontinental Cup 2025 final match between Paris Saint-Germain and CR Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium on December 17, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Jan Kruger - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Jan Kruger - FIFA/FIFA via Getty Images

Rejtélyes kéztörést szenvedett a hős orosz PSG-kapus

Infostart / MTI

Eltört a keze, így várhatóan legalább három hétig nem játszhat Matvej Szafonov, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain orosz kapusa, aki négy tizenegyest is hárított a labdarúgó Interkontinentális Kupa szerdai, dohai döntőjében a Libertadores Kupa-címvédő brazil Flamengo ellen.

A párizsi klub pénteken jelentette be a játékos sérülését, amely a bal kezét érinti és a Flamengo elleni mérkőzést követően történt. A körülményekről nem közöltek részleteket.

Szafonov tartalékként kezdte a szezont, de a közelmúltban több sikeres meccset is teljesített Lucas Chevalier-t helyettesítve, így a sajtó már azt találgatta, hogy melyikük lesz a jövőben a csapat kezdőkapusa.

A szerdai, katari összecsapás a rendes játékidőben 1-1-re végződött, s a hosszabbításban sem változott az eredmény, így büntetőpárbaj következett, amelyben Szafonov brillírozott, négy tizenegyest is kivédve, a francia klubcsapat pedig 2-1-re győzött. Az orosz lett az első kapus, aki négy egymást követő büntetőt hárított egy FIFA-torna "szétlövésében", őt választották a finálé legjobbjának.

Szafonov a Krasznodar csapatától 2024 nyarán csatlakozott a PSG-hez, amellyel megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia ligát, a Francia Kupát és szuperkupát, valamint az UEFA szuperkupáját is. Az elmúlt szezonban 17 mérkőzésen védett a Paris Saint-Germainben, hét alkalommal megőrizve kapuját a góltól.

