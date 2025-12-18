ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Huszein Szajed MTI/AP

Az orosz kapus, aki miatt senki sem emlegeti már Donnarummát Párizsban

Infostart

A nemzetközi futballélet követői talán eddig is ismerték (valamennyire) Matvej Szafonov nevét, de csak annyira, amennyire egy sztárcsapat tartalékkapusát szokás. Az orosz válogatott első számú kapusa azonban egyetlen tizenegyespárbajban világhírű lett. A PSG megnyerte a Flamengo elleni szétlövésben az Interkontinentális-kupát, Matvej Szafonov remekelésével.

Szafonovot 2024 nyarán szerződtette a PSG, az olasz Gianluigi Donnarumma mögé, második számú kapusnak. A katari tulajdonosok mélyen a zsebűkbe nyúltak: egy, a nemzetközi porondon szinte ismeretlen, az ismert politikai okok miatt a válogatottak tornáiról, de még azok selejtezőiből is kizárt kapusért 20 millió eurót fizettek.

Orosz források szerint ötéves szerződése alapján bruttó 4,8 millió eurót keres szezononként Franciaországban, ezzel ő lett a legjobban fizetett orosz labdarúgó.

Az akkor már 25 éves Szafonov, aki egyébként 2020-ban, a koronavírus járvány idején már kerettag volt a magyarok elleni, budapesti mérkőzésen, de nem kapott szerepet, elfogadta, hogy a PSG-hez második számú kapusnak szerződtették, csak éppen, ha lehetőséget kapott, igyekezett élni vele.

Egy éve decemberben két tizenegyest is kivédett a Lens ellen, a Francia Kupában, az 1–1-es döntetlent követő szétlövésben. Összesen 17 mérkőzésen védett a 2024–2025-ös idényben. Donnarumma váratlan távozása után a klub leigazolta a 2024–2025-ös francia idény legjobb kapusát, Lucas Chevalier-t, így Szafonovnak maradt a tartalék szerepe.

Ám decembere eleje óta ő az első számú kapus, miután Luis Enrique elégedetlen volt Chevalier produkcióival. Szafonov a Flamengo ellen ugyan kapott egy gólt a rendes játékidőben Jorginhótól, aztán a szétlövés első párjában De la Cruz is bevette a kapuját, de utána sorozatban négy lövést is hárított. Saúl Ñíguez , Pedro, Leo Pereira és Luíz Araujo sem tudta bevenni a kapuját.

Teljesítményével a román Helmuth Duckadam 1986-os, a sevillai, a Barcelona elleni teljesítményét idézte, s másolta le. Ő lett az első kapus, aki egy FIFA által rendezett torna szétlövésében ilyen bravúrra képes volt.

Csütörtök reggel a L’Équipe már így ünnepelte: tegnap hős, ma már első számú kapus?

A PSG számára is fontos volt ez az egyébként nem kifejezetten nagy presztízsű döntő megnyerése – sőt, a párizsiak most sajnálhatják igazán, hogy a Chelsea elleni elvesíztették júliusban a klubvilágbajnoki döntőt. Akkor egyedüli csúcstartók lennének, így „csak” társrekorderek: korábban mindössze a 2009-es Barcelona és a 2020-as Bayern München nyert hat trófeát egy naptári évben. Meg most a PSG.

Egyébként a PSG lett az első francia klubcsapat a történelemben, amely megnyert egy FIFA-tornát. A francia főváros élklubja a nyolcadik nemzetközi döntőjét játszotta (UEFA és FIFA égisze alatt): ez is rekord egy francia klub esetében.

A PSG megváltoztatta a trendet: a francia klubok az elmúlt négy nemzetközi klubdöntőjéből hármat megnyert, miután az előző 16-ból 14-et elveszített.

A PSG lett az első francia klub, amely három egymást követő tizenegyespárbajt megnyert a nemzetközi porondon. Érdekes, hogy mindegyik esetben más védett: a Liverpool ellen, a Bajnokok Ligájában (2025. március 11.) Donnarumma, a Tottenham ellen az UEFA Szuperkupában (2025. augusztus 13.) Chevalier, most pedig Szafonov.

Luis Enrique edző mind a négy eddigi tizenegyespárbaját megnyerte a PSG-vel. Az utolsó két elveszítettnél még a spanyol válogatottat irányította, Olaszország ellen a 2020-as Eb elődöntőjében (valójában 2021-ben) és Marokkó ellen a 2022-es világbajnokságon.

