Kubatov Gábor, az FTC elnöke az FTC legendás labdarúgójáról, Fenyvesi Mátéról elnevezett díj alapítása alkalmából rendezett ünnepségen a Groupama Arénában 2023. szeptember 19-én. Az elismerést minden évben a klub olyan U15-ös korosztályú játékosa kaphatja meg, aki a Ferencváros 76-szoros válogatott balszélsője szellemiségének megfelelően teljesít.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kubatov Gábor már készül Tóth Alex eladására

Infostart / MTI

Robbie Keane győztes típus és nagyon motivált, „kérlelhetetlen és könyörtelen a győzelmek tekintetében" - méltatta Kubatov Gábor a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzőjét, akivel szerdán hosszabbítottak szerződést.

Az FTC elnöke az M4 Sportnak adott exkluzív évértékelő interjút, melyben beszélt az ír edzőről is, kiemelve: egyetértenek abban, hogy a csapatnak még feljebb kell jutnia.

„Ő egy győztes típus. Néhány öltözői beszéde megnézhető az interneten, vannak benne sípolások, használ olyan szavakat, amiket talán nem illik, de egy győztes típus. Nagyon élvezem a vele való munkát. Kérlelhetetlen és könyörtelen a győzelmek tekintetében. Emellett nagyon motivált, közben mégis laza" - fogalmazott Kubatov Gábor, hozzátéve, hogy ritka az olyan edző, aki jó távolságot tart a játékosoktól és vezetőktől, miközben tudja a dolgát.

Szóba került Tóth Alex, a csapat húszéves válogatott középpályása is, aki kiemelkedő teljesítménnyel hívja fel magára a figyelmet.

„Istenadta tehetség, alázatos, szorgalmas, csak a labdarúgásra koncentrál" - jellemezte a fiatal játékost a klubvezető.

Arra a kérdésre, hogy meddig láthatja őt a közönség a Ferencvárosban, úgy reagált: „nincs rá ajánlatunk, de azt látom, hogy a világ összes nagy csapata itt van és nézi őt".

„Ha kapunk egy komoly ajánlatot, el kell engedni. Neki is jót tesz, nekünk meg kárpótlás, mert anyagilag ez jó lehet. Nekem meggyőződésem, hogy

Tóth Alex eladása Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz,

ami nemcsak minket, a Ferencvárost emeli egy magasabb polcra, hanem az egész magyar labdarúgást" - tette hozzá.

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben
Tudósítónktól

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben
Az incidens során sem az utasok, sem a személyzet nem került veszélybe, a repülőgépet azonban biztonsági okokból ideiglenesen földre parancsolták. Robert Fico ennek ellenére részt vett a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról szóló szerdai esti csúcstalálkozón.
 

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!" – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Két új közvélemény-kutatás, homlokegyenest ellentétes eredménnyel

Két új közvélemény-kutatás, homlokegyenest ellentétes eredménnyel

A Nézőpont Intézet friss felmérése szerint listán a Fidesz 46, míg a Tisza Párt 39 százalékos eredményt érne el, ha most lennének a parlamenti választások. A Medián viszont nemrég azt mérte, hogy a Tisza a teljes szavazókorú népességben 5, míg a választani tudó biztos szavazók körében 10 százalékkal előzi meg a Fideszt. A 40 évnél fiatalabbak között 57 százalékos a Tisza Párt támogatottsága.
 

Magyar Péter a miniszterelnök-jelöltségről: a párt februárban dönt, a választók pedig áprilisban

Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
