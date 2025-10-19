ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap
Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj kezdete előtti napon a mogyoródi Hungaroringen 2025. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Verstappené a pole pozíció Austinban

Infostart / MTI

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíjának szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 28 éves holland pilótának ez az idei hetedik és pályafutása 47. pole pozíciója, amelyet annak ellenére kaparintott meg, hogy az utolsó gyors körének nem tudott nekivágni, mivel letelt az idő, mire felért a célegyenesbe.

A szombati sprintfutamon rajt-cél győzelmet aratott Verstappen mellől az összetettben második Lando Norris, a McLaren brit pilótája kezdi majd meg a vasárnapi 56 körös versenyt a második rajtkockából, míg a harmadik helyről a monacói Charles Leclerc (Ferrari) vághat neki a futamnak.

A vb-éllovas Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője csak a hatodik rajtkockát szerezte meg és így az ötödikként záró, hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Ferrari) mellől startol majd.

Az Egyesült Államok Nagydíja vasárnap közép-európai idő szerint 21 órakor rajtol Austinban.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Lando Norris (brit, McLaren)

2. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

George Russell (brit, Mercedes)

3. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

4. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Oliver Bearman (brit, Haas)

5. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

7. sor:

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

8. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

9. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Isack Hadjar (francia, RB)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Kezdőlap    Sport    Verstappené a pole pozíció Austinban

forma-1

max verstappen

egyesült államok nagydíja

