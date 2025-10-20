Vámosi Péter: Piastri elvesztette a fonalat, Verstappen már maga sem tagadja, a vb-címért repeszt

A négyszeres világbajnok Max Verstappen a szombati sprintfutam után a vasárnapi főversenyt is megnyerte a Forma–1-es Amerikai Nagydíjon. A Red Bull holland pilótája nagy hajrába kezdett, idén már öt futamgyőzelemnél tart és két sprintversenyen lett első. Austinban a második helyen Lando Norris, a harmadik helyen Charles Leclerc végzett, míg a vb-éllovas Oscar Piastrinak ezúttal be kellett érnie az ötödik hellyel.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, tökéletes hétvégét zárt Max Verstappen, hiszen a sprintkvalifikációt, valamint a szombati időmérőt is elsőként abszolválta, az i-re a pontot pedig azzal tette volna fel, ha a vasárnapi nagydíjon ő futja a leggyorsabb kört, ezt azonban elvette tőle Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője (1:37,577 perc). Vámosi Péter kiemelte: a holland pilóta az elmúlt fél évben tudatosan és határozottan kikerülte az olyan kérdéseket, amelyek arra vonatkoztak, van-e esélye a címvédésre, most azonban felcsillant a remény, és már ő is azt érezteti a sajtóval és a környezetével, lehet még keresnivalója a McLaren pilótáival szemben. Az összetettben élen álló Oscar Piastri csapattársát, Lando Norrist 14, míg Max Verstappent 40 ponttal előzi meg.

A szakíró emlékeztetett: az austini sprintfutamon a két McLaren-pilóta már a rajtnál kiesett, ami nagy esélyt teremtett a címvédőnek. Azt gondolja, öt versenyhétvégével a szezon vége előtt Max Verstapppen „belátható távolságra került” a Piastri, Norris kettőstől. Mint fogalmazott, vitathatatlan, hogy

a Red Bull és négyszeres világbajnoka óriási lendületben van, Verstappennek pedig nincs is más kérése csapatához, minthogy tartsák ezt a szintet, „a többit meg majd ő megoldja”.

A vb-pontversenyt vezető Oscar Piastri a szeptemberi Azeri Nagydíj óta gondokkal küszködik: Bakuban kiesett, majd Szingapúrban és az Egyesült Államokban sem állhatott fel a dobogóra. A McLaren ausztrál versenyzője augusztus végén, Hollandiában még futamot nyert, és az összetettben 104 pontra növelte az előnyét Max Verstappennel szemben, ebből mára 40 pont maradt. Mindez azt jelzi, Piastri mély gödörbe került, a holland címvédő viszont nagyon elkapta a fonalat.

Vámosi Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte: rossznyelvek szerint Oscar Piastri vesszőfutáshoz hozzájárulhat az is, hogy a McLarennél Lando Norris lett a „házi kedvenc”. Egyre több korábbi F1-es világbajnok és szakértő ért egyet ezzel a megállapítással, az indokok, magyarázatok pedig meglehetősen szerteágazók. Az elmúlt versenyek eredményei egyértelműen azt igazolják, hogy Max Verstappen nem adta fel a küzdelmet a vb-címért, de a többi bajnokaspiránshoz hasonlóan rá is igaz, ha

a hátralevő öt futam valamelyikén „csak egyszer eldobja a vasat” vagy bármilyen más okból nem szerez pontot, akkor kiírja magát a nagy versenyfutásból.

A motorsportol.hu főszerkesztője elmondta: az austini versenyhétvége történéseiből és fejleményeiből kiindulva, valóban jelentősen közeledett Lando Norris és Max Verstappen Oscar Piastrihoz, aki „mintha elvesztette volna a fonalat”. Próbálja azt mutatni, hogy továbbra is rendben van az önbizalma, de Vámosi Péter szerint a testbeszéde teljesen más, mint a szezon első felében. „Max Verstappen pedig továbbra is a kegyetlen lepattanókirály szerepében tetszeleg, az összes ilyen lehetőséget kíméletlenül kihasználja, így ért oda a McLaren-pilóták nyakára” – fogalmazott a szakíró.

(A nyitóképen: A második helyezett Lando Norris, a McLaren versenyzője, a győztes Max Verstappen, a Red Bull versenyzője és a harmadik helyezett Charles Leclerc, a Ferrari pilótája a Forma–1-es vb-sorozat austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának eredményhirdetésén a Circuit of The Americas versenypályán, 2025. október 19-én.)