2025. október 24. péntek Salamon
Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje (k) és brit csapattársa, George Russell Laurette Nicoll amerikai mûsorvezetõvel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának sprintfutama elõtt a Circuit of The Americas versenypályán 2025. október 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Dustin Safranek

F1-es szakíró: megbolygathatják a mezőnyt a motorcserék, 2026-tól újra Mercedes-uralom lehet

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A következő szezontól a Red Bull Hondáról Ford motorra vált, míg a Mercedes mellett a McLaren, a Williams és az Alpine is Mercedes erőforrással szerepel a Forma–1-ben. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Mercedes összes ügyfélcsapata előnybe kerülhet a többiekkel szemben az új szabályrendszerben, a Red Bull pedig a jövő évi autóját is beáldozhatja annak érdekében, hogy az idei utolsó öt futamon megszerezze az egyéni vb-címet, amit képzeletben már sokan odaadtak a McLarennek.

Komoly potenciált valószínűsítenek a Forma–1 szakértői a Mercedes jövő évi motorjában, így a gyári csapatnál a múlt héten bejelentett szerződéshosszabbítással George Russell és Kimi Antonelli különösen jó helyzetbe kerülhet az új szabályrendszerben. A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, a kiszivárgott információk szerint a Mercedes – a korábbi időszakokat idézve – a motorfejlesztés terén ismét lekörözte a többi csapatot. A Ferraritól a 2024-es szezon végén távozó Carlos Sainz is azt nyilatkozta, hogy leginkább a Mercedes motor miatt döntött úgy, hogy a Williams ajánlatát fogadja el. A spanyol pilóta végül 2+1 évre szóló megállapodást kötött a Williamsszel, és azóta idén is több interjúban megemlítette, hogy „több mint hízelgő” hírek érkeznek a jövő évi Mercedes motorról.

Vámosi Péter megjegyezte: a Williamsnek tekintélyes múltja van a Forma–1-ben, és idén „jól láthatóan elkezdett kikecmeregni a gödörből”, amit bizonyít az is, hogy stabilan őrzi ötödik helyét a konstruktőrök vb-pontversenyében. A szakíró úgy véli,

Carlos Sainz „jó lóra tett”, mint ahogy a Mercedes összes ügyfélcsapata, amelyek véleménye szerint 2026-ban előnybe kerülnek a többi istállóval szemben az erős erőforrás miatt.

Ezek alapján arra számít, hogy a McLaren sem esik vissza jelentősen, hanem továbbra is sokat profitálhat a rendelkezésére álló motorral. Az viszont jelen pillanatban nagy kérdés, hogy a gyári Honda motorra váltó Aston Martin mire lesz majd képes, még úgy is, hogy Adrian Newey személyében egy nagyon sikeres sztártervező dolgozik náluk már jó ideje.

Sikeres együttműködés vége közeleg – új motorszállítója lesz a Red Bullnak

A legutóbbi négy F1-es futamot nem McLaren-pilóta nyerte, Max Verstappen pedig egyre veszélyesebb rájuk, hiszen háromszor is a holland vb-címvédőt intették le elsőként, a múlt hét végén Austinban is. Az összetettben Oscar Piastri 346 ponttal áll az élen, a második Lando Norrisnak 14, míg a harmadik Max Verstappennek már csak 40 pont a hátránya vele szemben.

Vámosi Péter azt mondta, a Red Bull egyre inkább azt érezheti, van még keresnivalója ebben a szezonban, főleg abban az esetben, ha a McLarennél nem lesz meg az összhang. Azt gondolja, ha még egyszer vagy kétszer komolyat betliznek a wokingiak a hátralevő versenyeken, „újra labdába rúghat”, és akár az újabb címvédésben is reménykedhet Max Verstappen.

A motorsportol.hu főszerkesztője kiemelte, hogy a Red Bull nyári fejlesztései jól sültek el, nagyban hozzájárult a holland versenyző austini győzelméhez is, hogy új alkatrészeket kapott az autója. Öt futam van még hátra a 2025-ös idényből, és úgy tűnik, az energiaitalosok „lapot húznak 19-re”, ahogy a szakíró fogalmazott, ezzel talán a jövő évi autófejlesztések sikerességét is kockáztatva. Bár a mostani eredmények a Red Bull mellett szólnak, egyes szakértők szerint jövőre, az új szabályrendszerben már nem biztos, hogy versenyképes lesz a saját fejlesztésű motorjuk. Pierre Waché, a Red Bull technikai igazgatója azonban nem aggódik, mindenkit nyugalomra intett, és azt hangsúlyozta,

a tervek szerint alakulnak a fejlesztéseik, majd akkor rukkolnak ki a valós teljesítménnyel, amikor szükséges lesz.

Vámosi Péter emlékeztetett, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően a Honda jövőre már nem szállít motort a Red Bullnak, hanem az Aston Martin gyári partnere lesz. Ezzel lezárul egy sikerkorszak, hiszen Max Verstappen mind a négy világbajnoki címét Honda motorral nyerte. Az energiaitalosok leginkább ezt az erőforrást ismerték, a szezon végén azonban egy nagy váltás következik, ami magában hordoz sok kérdőjelet. A Red Bull a 2026-os szezontól saját fejlesztésű, de a Ford által finanszírozott motorral szerepel az F1-ben. A Ford alakrészek gyártásával is hozzájárul a szakmai együttműködéshez. A szakíró szerint a Red Bull „némi továbbgondolással” sok tapasztalatot, megoldást átment majd a Honda-korszakból, nyilván alkalmazkodva az új szabályokhoz. Úgy véli, fejlesztéseiket és a végeredményt majd a Forma–1-be jövőre beszálló Audi saját fejlesztésű motorjával lesz érdemes összehasonlítani.

(A nyitóképen: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője (középen) és brit csapattársa, George Russell Laurette Nicoll amerikai műsorvezetővel a Forma–1 austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának sprintfutama előtt a Circuit of The Americas versenypályán, 2025. október 18-án.)

Kezdőlap    Sport    F1-es szakíró: megbolygathatják a mezőnyt a motorcserék, 2026-tól újra Mercedes-uralom lehet

forma-1

red bull

williams

mercedes

max verstappen

honda

mclaren

george russell

vámosi péter

kimi antonelli

2025. október 24. 17:30
