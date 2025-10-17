F1-es szakíró: a „papaya-szabály” a múlté, a mérleg nyelve Norris felé billen a McLarennél

A hét végén Austinban folytatódik a Forma–1-es világbajnokság. Az Egyesült Államok Nagydíján a szingapúri futamhoz hasonlóan meleg idő lehet sokkal alacsonyabb páratartalommal, ugyanakkor jóval magasabb aszfalthőmérséklettel. Az egyéni vb-pontversenyben az élen álló Oscar Piasti előnye csapattársával, Lando Norisszal szemben 22, míg Max Verstappennel szemben 63 pont.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, az időjárási körülmények még akár a papírformát is boríthatják, a versenyzők akklimatizálódásával azonban nem valószínű, hogy lesz gond, ugyanis a csapatok már több napja az Egyesült Államokban tartózkodnak. A jetlagre tehát nem panaszkodhatnak, ugyanakkor egy másik kontinensre látogat a mezőny, teljesen más lesz a környezet. Vámosi Péter külön megemlítette az egyetlen amerikai csapatot, a Haast, amely különleges fényezéssel vág neki hazai versenyének: az autón megjelennek az amerikai – valamint a texasi – zászlót idéző csillagok és maga az amerikai zászló is. Ezenkívül maga a dizájn a megszokottnál energetikusabb és vibrálóbb lesz Esteban Ocon és Oliver Bearman autóján.

A szakíró megjegyezte: nagy show-val készülnek a szervezők, a körítésre biztos nem lesz majd panasz az elmúlt évek Amerikai Nagydíjaiból kiindulva. Az már egy másik kérdés, hogy mennyi izgalmat hozhat a futam. Bár az időjárás összekavarhatja a mezőnyt, Vámosi Péter arra számít, hogy a két McLaren-pilóta lesz az élen, és csak a négyszeres világbajnok Max Verstappenről tudja elképzelni, hogy esetleg „megkergetheti” őket. A Mercedest és a Ferrarit most nem érzi versenyképesnek az élmenőkkel szemben, még a sprintfutamon sem, utóbbi két csapat szerinte „már el is engedte ezt a szezont”.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a Red Bull a korábbi várakozásokkal ellentétben az idény második felére továbbfejlesztette autóját,

miközben a legutóbbi három F1-es futamot nem McLaren-pilóta nyerte (kétszer Max Verstappen, egyszer George Russell győzött).

A motorsportol.hu főszerkesztője szerint Austinban a hőség miatt a gumikezelés lesz az egyik kulcsmomentum, illetve sok múlik azon is, ki hogyan kezeli a féktávokat. Ezt Szingapúrban a Ferrari nagyon látványosan nem tudta megoldani, és ebből kiindulva a következő versenyhétvégén sem lesz könnyű dolguk a maranellóiaknak.

A Red Bull-lal ellentétben a McLaren már jó ideje leállt idei autója fejlesztésével, ami azért nem különösebben meglepő, hiszen a konstruktőri vb-cím már a zsebben van, egyéniben pedig a legvalószínűbb forgatókönyv szerint – hacsak Max Verstappen nem mutat be egy példa nélküli hajrát – az egyik pilótájuk ér révbe. A McLaren a sajtóban változatlanul azt hangoztatja, hogy a csapaton belül továbbra is érvényesek a „papaya-szabályok”, vagyis két pilótájuk között tisztának kell maradnia a küzdelemnek, szabadon versenyezhetnek egymás ellen, nincs kedvezményezett. A szakíró szerint viszont nem úgy látszik, hogy nem akarnak beleszólni Oscar Piasti és Lando Norris viaskodásába. Még az 1978-as F1-es szezon olasz-amerikai világbajnoka, Mario Andretti – aki nem mellékesen jó barátja a MacLaren ügyvezető igazgatójának, Zak Brownnak – is azt nyilatkozta, hogy

„a házi mérleg nyelve Lando Norris felé billen”.

Max Verstappen abban reménykedhet, hogy a szezonból még hátralevő hat versenyhétvégén akár többször is összeütközik a két McLaren-pilóta a vb-címért folytatott nagy harcok közepette. Vámosi Péter szerint azonban nem az austini az a pálya, ahol Oscar Piastri és Lando Norris „nagyon bőszen egymásnak megy”, mert van bőven hely és tér az előzéseknek, manővereknek, így ha nem akarnak balhét, „elférnek egymás mellett”.