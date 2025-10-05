ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
George Russell, a Mercedes brit versenyzője halad a mezőny élén Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szingapúri Nagydíján a Marina Bay utcai pályán 2025. október 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Vincent Thian

Forma–1: egy dolog végérvényes eldőlt a Szingapúri Nagydíj után

Infostart / MTI

George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét.

A 27 éves Russell az idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta a villanyfényes futamon.

A brit pilóta mögött a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig a brit Lando Norris állhatott fel (McLaren).

A vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri (McLaren) negyedik lett, így az előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, a szingapúri eredménnyel ugyanakkor

a McLaren a hátralévő hat futam végeredményétől függetlenül sorozatban másodszor világbajnok a konstruktőrök között.

A rajtnál a pole pozícióból startoló Russell megtartotta a vezető helyet, Verstappen pedig leginkább arra figyelt, hogy be tudjon sorolni másodikként a brit mögé, maga mögött tartva ezzel a két McLarent. A holland vb-címvédőnek ez sikerült, közben viszont Norris nagyon agresszívan megtámadta és meg is előzte Piastrit, így a brit harmadiknak, az ausztrál vb-éllovas negyedikként sorolt be. Néhány körrel később az élő közvetítésbe bejátszották a McLaren csapatrádióját, amelyen Piastri arra panaszkodott, hogy Norris nem sportszerű módon ment el mellette, neki ugyanis Verstappen miatt kicsit lassítania kellett. A csapat visszanézte az esetet, majd arról tájékoztatta Piastrit, hogy a sorrend marad, Norris nem fogja visszaadni a harmadik pozíciót.

A 20. körre Russell 10 másodperces előnyre tett szert Verstappennel szemben, akit Norris üldözött, majd a Red Bull kihívta a boxba kerékcserére a vb-címvédőt. Russell hat körrel később kapott friss abroncsokat, rögtön utána pedig előbb Norris, aztán Piastri is a boxban járt. A cseréket követően visszaállt a korábbi sorrend, Russell több mint 3.5 másodperccel vezetett Verstappen előtt, akit 4.5 másodperces lemaradással Norris követett. Piastri kerékcseréje lassúra sikerült - az egyik első és az egyik hátsó kereket is csak nehezen tudták felrakni az autóra -, ezért az ausztrál majdnem 10 másodperces hátrányba került csapattársához képest.

A 45. körre Norris egy másodpercnyire megközelítette Verstappent, miközben Russell változatlanul magabiztosan autózott az élen. A hajrában csak az volt a kérdés, hogy Norris meg tudja-e támadni Verstappent a második helyért, de erre végül nem került sor, a leintésig már nem változott a sorrend.

A szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.

Kezdőlap    Sport    Forma–1: egy dolog végérvényes eldőlt a Szingapúri Nagydíj után

forma-1

mercedes

szingapúri nagydíj

mclaren

george russell

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A spanyol intő példa – az ingatlanárak esése a valóságban többet ártana a potenciális vásárlóknak, mint segítene

A spanyol intő példa – az ingatlanárak esése a valóságban többet ártana a potenciális vásárlóknak, mint segítene

A lakáspiacon minden vevő alacsonyabb árakat szeretne. Egészen addig, amíg meg nem tapasztalja, mit okoz ez. Spanyolországban 2009 után a lakásárak bezuhantak, de a fiatalok számára a saját otthon távolabb került, mint valaha. A zuhanó árak mögött összeomló munkaerőpiac és hitelezés, valamint mohó befektetők álltak. A történet azt üzeni, hogy a magas lakásárak gyakran a remény jelei, nem a reménytelenségé.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket

Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket

A brit belügyminiszter szélesebb jogköröket adna a rendőrségnek az ismétlődő tömegtüntetések korlátozására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, vasárnap

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Russia says it carried out an overnight strike on Ukrainian military and infrastructure targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 15:17
Súlyos vereséget szenvedett, de továbbjutott a Szolnok
2025. október 5. 14:26
Megmutatták a magyar lányok, hogyan is kell
×
×
×
×