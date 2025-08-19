Nem akárkié a tiszteletkör a magyar MotoGP-futam előtt

A szervezők közleménye szerint a 2007-ben a 125 kcm-esek között világbajnok magyar motoros a királykategória, a MotoGP vasárnapi futamának rajtja előtt fél órával tesz meg egy kört, abban a ruhában, és azzal a motorral, amellyel akkor Valenciában világbajnok lett.

„Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy tehetek egy tiszteletkört a Balaton Park Circuit-en, hálás vagyok a lehetőségért, főleg mert nem tudom, fogok-e még valaha ilyen népes közönség előtt motorozni, úgyhogy próbálom majd élvezni minden pillanatát – nyilatkozta Talmácsi. – A világbajnoki motorom régóta állt egy helyben, úgyhogy el kellett küldeni a csapathoz, ahol a régi szerelőim rendbe tették, hogy bírja a gyűrődést. Múlt héten kipróbáltam, és mondhatom, hatalmas élmény volt. Az utóbbi időben négyütemű motorokon ültem, szinte el is felejtettem, hogy ez a kétütemű mennyire érzékeny, milyen kicsi tartományban működik a legjobban, mennyi mindenre kell figyelni. Ehhez képest egy mostani Moto3-as gépre csak ráül az ember, és megy vele.”

Talmácsi elárulta, már a teszt nagyon megdobogtatta a szívét, hiszen ez a tiszteletkör egy kicsit visszatekintés a múltba, ugyanakkor a jelennek is szól, annak, hogy a magyar MotoGP-futam végre tényleg valósággá vált.

Hozzátette, ez a tiszteletkör nem a gyorsaságról, hanem a motorsport szeretetéről szól majd: "Úgy tervezem, hogy a pálya első felében a közönségnek motorozok, a tizenegyes kanyartól pedig, ahol már nem ülnek nézők, megpróbálom kihozni a motorból a maximumot, persze, az észszerűség határain belül. Biztos vagyok benne, hogy felejthetetlen élmény lesz, hiszen már az is az volt, hogy a régi ruhámban a régi motoromon ülhettem" – árulta el Talmácsi.