ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Infostart

Talmácsi Gábor: van realitása a közös MotoGP–Forma–1 versenyhétvégének

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Bár most még nehezen elképzelhető, a közös jogtulajdonosnak is köszönhetően idővel akár közös versenyhétvégét is rendezhet a MotoGP és a Forma–1 mezőnye – véli a 2007-es Moto3 világbajnok. Talmácsi Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában a készülő új KRESZ motorosokat érintő részeiről is beszélt.

Mint ismeretes, az autósportban egyre nagyobb szerepet kap az elektromos-, illetve a hibrid hajtás, utóbbi motorral mennek már a Forma–1-es autók is. Talmácsi Gábor a MotoGP jövőjét illetően arra számít, hogy marad a benzines robbanómotor, ennek a dinamikája, hangja és érzése ugyanis meglátása szerint nem lecserélhető. „Elektromos sorozat is van már, szeretik, megnézik, de a fő attrakció a robbanómotor” – fogalmazott.

A világbajnok versenyző is úgy látja, hogy a MotoGP új tulajdonosa, a Forma–1-et is birtokló amerikai Liberty Media – miként a száguldó cirkuszt, úgy – a gyorsaságimotoros-világbajnokságot is várhatóan a „show irányába fogja terelni”, még több médiatartalmat, médiaértéket adva a sportágnak, és úgymond fesztiválhangulatot teremtve a futamokon. Szerinte egyébként ez jó irány.

Talmácsi Gábor a tulajdonosváltást illetően arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy ha a Moto3-tól és Moto2-től eltekintünk, akkor van realitása a közös MotoGP–F1 versenyhétvégének, és van is erre irányuló törekvés. Természetesen erre nem minden pálya alkalmas, de például a texasi, a barcelonai, a silverstone-i és a most épülő madridi pálya igen, bár azért ennek elég magas a feltételrendszere – jegyezte meg a sportoló, aki szerint nagyon érdekes lenne egy ilyen „szuperfutam”.

A műsorban arról is szó esett, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak a motorosoknak, akik nem versenyzők, de szeretnék feszegetni a saját határaikat, viszont nem közúton. Talmácsi Gábor számukra egyrészt vezetéstechnikai tréningeket javasol, ahol nincs nagy sebesség, de megtanulható a motor százszázalékos kontrollálása, ami egy vészfékezés vagy hirtelen kerülés esetén nagyon fontos. „Nem szeretnék megsérteni senkit, de sokan csak közlekednek a motorral. Egy ilyen tréningen viszont tanulhatnak olyan fortélyokat, amikkel utána valóban megtanulnak motorozni” – fogalmazott.

Azok számára pedig, akiket csak a száguldás és az adrenalinégetés izgat, van mód motoros pályanapokra ellátogatni – tette hozzá. Például az Euro-Ringre, ami ugyan kisebb, mint a Hungaroring vagy a Balaton Park Circuit, de alkalmas, ha nem is arra, hogy ötödik-hatodik fokozatban 300-zal száguldjunk, de hogy kipróbáljuk magunkat. Vannak más, kisebb infrastruktúrák is, ilyenekben Magyarország kifejezetten gazdag, „úgyhogy tessék használni a pályákat, és ott próbálgatni a határokat, mert ha ott történik egy kicsúszás, akkor nincsenek életveszélyben” – fogalmazott.

A motorozáshoz ajánlott védőfelszerelésekkel kapcsolatban Talmácsi Gábor kifejtette: nemrég volt egy egyeztetés a készülő új KRESZ-ről, amiben ő is részt vett, megosztva saját tapasztalatait. Szerinte nagyon nehéz a kérdés. Azzal nem ért egyet teljesen, hogy csak a sisak használatát kell kötelezően előírni, mert mint mondta, egy 1000 köbcentis motort az autópályán ne papucsban és rövidnadrágban vezessünk, ez oda nem való. De az sem reális elvárás, hogy 40 fokos hőségben tetőtől talpig bőrruhában legyen az ember egy robogón a városban. „Meg kell találni a megfelelő védőfelszerelést ahhoz, hogy a megfelelő motoron a megfelelő környezetben biztonságban legyünk.” A városban jó megoldás szerinte a légzsákkal szerelt mellény – bár ez nyilván pénztálcafüggő – vagy a protektoros kabát, amit ő is használ ilyen környezetben.

Szerinte érdemes utánaolvasni, konzultálni szaküzletekben, felszerelés-gyártóknál, hogy egy-egy motorra mi az a védőfelszerelés, amiben komfortosan lehet motorozni. Bár egy nagyon összetett kérdésről van szó, úgy véli, hogy abból nem lehet baj – sőt –, ha egy motoros „egy vagy két szinttel” jobban beöltözik, mint amit alapból szükségesnek érez.

A Talmácsi Gáborral készült teljes beszélgetés alább hallgatható meg!

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Talmácsi Gábor: van realitása a közös MotoGP–Forma–1 versenyhétvégének

forma-1

aréna

kresz

motogp

talmácsi gábor

motorozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Talmácsi Gábor: van realitása a közös MotoGP–Forma–1 versenyhétvégének

Talmácsi Gábor: van realitása a közös MotoGP–Forma–1 versenyhétvégének
Bár most még nehezen elképzelhető, a közös jogtulajdonosnak is köszönhetően idővel akár közös versenyhétvégét is rendezhet a MotoGP és a Forma–1 mezőnye – véli a 2007-es Moto3 világbajnok. Talmácsi Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában a készülő új KRESZ motorosokat érintő részeiről is beszélt.
Tűzszünet nélkül zárná le az ukrajnai háborút Donald Trump

Tűzszünet nélkül zárná le az ukrajnai háborút Donald Trump

Hétfőn kiderülhet, mikot lesz a Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó - legalábbis az amerikai elnök szerint. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanis azt mondta: Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges hármas találkozójának kérdése az anchorage-i tárgyalások során nem merült fel
 

Levelet írt Vlagyimir Putyinnak Melania Trump

Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

Elemzők az alaszkai csúcsról: lehet még egy ígéretes folytatás

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katasztrofális a helyzet: szúnyoginvázió sokkolja a Balatont

Katasztrofális a helyzet: szúnyoginvázió sokkolja a Balatont

Főleg Siófok környékén okoz problémát az árvaszúnyogok inváziója a part menti balatoni vendéglátóhelyek számára. Esténként a tóhoz túl közeli vendéglátóhelyek emiatt kénytelenek bezárni. Mindez azért sem jött túl jól a helyi vállalkozók számára, mert egyébként sem túl erős a szezon. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete adóelengedést javasolt a Magyar Turisztikai Ügynökség felé a szúnyoginvázió miatt bajba került vállalkozók megsegítésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Javában tartanak a tömeges leépítések: senki sem tudja, kit rúgnak ki következőre

Javában tartanak a tömeges leépítések: senki sem tudja, kit rúgnak ki következőre

A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump shifts position on Ukraine ceasefire after meeting Putin

Trump shifts position on Ukraine ceasefire after meeting Putin

After leaving Alaska, Trump says he would prefer to "go directly to a peace agreement" to end the war in Ukraine, rather than a temporary ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 15:20
Országos csúccsal nyert a férfi 4x400 méteres váltó
2025. augusztus 16. 05:20
Győzelemmel kezdtek Szoboszlaiék, Kerkeznek rossz emlék lesz első liverpooli meccse
×
×
×
×