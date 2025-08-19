ARÉNA
Maratoni közvetítés a történelmi MotoGP Magyar Nagydíjról

Infostart
Ötven fős stábbal, közel 30 órányi közvetítést sugároz az ARENA4, MAX4 és a NET4+ a történelmi MotoGP Magyar Nagydíjról. A motorversenyzés csúcskategóriája több mint három évtized után tér vissza Magyarországra, idén a Balaton Park Circuiton találkozik a mezőny.

A sporttörténelmi futam egyetlen fontos pillanatáról sem maradnak le a nézők. Az ARENA4 sportcsatorna, a MAX4 tévécsatorna és a NET4+ streamingszolgáltató a csütörtöki sajtónapon kezdi meg monstre közvetítését az eseményről, amely aztán közel 30 órán át folytatódik.

A helyszínen, Balatonfőkajáron 50 fős stáb dolgozik majd a műsor dömpingen, a Network4 Media Group hat kamerával lesz jelen, míg a jogtulajdonos Dorna Sport majdnem 100 kamerával dolgozik. A pályán saját stúdiót épít fel a Network4, és természetesen „száguldó” riporter is dolgozik majd a paddockban, aki folyamatosan ott lesz az események forgatagában, hogy interjúkkal, riportokkal, kulisszatitkokkal szolgáljon.

Varga Tibor személyében lesz magyar induló is, a pályát jól ismerő versenyző a MotoE-ben áll majd rajthoz. Varga az előző futamon a Red Bull Ringen az eddigi legjobb teljesítményét nyújtva egy hatodik és egy negyedik helyet is szerzett, így a hazai körülmények között akár dobogóban is bízhatunk.

