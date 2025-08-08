Kocsis Árpád: ki lesz vasalva a Balaton, szinte ideálisak a körülmények az átúszáshoz

Csütörtökön újranyitották a nevezést a 43. Lidl Balaton-átúszásra, miután a kétszeri halasztás miatt a résztvevők harmada visszamondta az indulási szándékát. Kocsis Árpád, az esemény főszervezője péntek reggel azt mondta az InfoRádióban, hogy még 500-1000 ember jelentkezését várják a nap folyamán, mert körülbelül 2500 új nevezést már kaptak. Összességében szinte biztos, hogy 10 ezer fölötti létszámmal fognak nekivágni szombaton az átúszásnak.

Az időjárás egyelőre szinte ideálisnak tűnik: szélcsendes, napos, meleg idő várható.

„Szinte ki lesz vasalva a Balaton, ami a hajósok közt azt jelenti, hogy fodrozódás is alig van a vízen. Meleg lesz, a reggeli 20-22 Celsius-fok után 30 fok fölé fog menni a hőmérséklet. Felhő csak néha várható, de mivel három-négy órát töltenek az emberek a vízben, nem is baj, hogyha nem tökéletes a napsütés.

A víz hőmérséklete 23-24 fok körüli, de egy picit magasabbra is mehet,

vagyis összességében sportoláshoz ideális időt mutat az előrejelzés” – sorolta Kocsis Árpád.

Néhány dologra azonban elmondása szerint nagyon oda kell figyelnie a résztvevőknek. Egyrészt négy óra alatt 10 ezer ember fog nekivágni az átúszásnak, azaz sorbanállások lesznek, mindenhol türelmesnek kell lenni. A meleg miatt a szervezők azt javasolják, hogy már reggel mindenki vegyen magához egy palack vizet, de egyébként a szervezők is tudnak adni vizet bizonyos helyszíneken.

„Főleg a kezdőknek, az egy-két alkalommal úszóknak szokatlan, hogy nincs uszodai fal, tehát 25-33-50 méterenként nem szakad meg az úszás, folyamatosan tempózni kell. Nagyon fontos továbbá ebben a hőmérsékletben a frissítés. A vitorláshajókon – körülbelül 140 vitorláshajó fog állni az útvonal mellett, 50-60-70 méterenként – van víz, van szőlőcukor.

Nem szégyen odamenni egy vitorláshoz megkapaszkodni és kérni ezekből, vagy éppen pihenni egy pillanatot, hanem ez fontos taktika.

A legjobbak egy óra, egy óra húsz perc alatt átússzák a tavat, nekik ez nem okoz problémát, de aki 3-4, esetleg 5 órát van a vízben, annak ez nagyon fontos szabály” – hangsúlyozta a főszervező.

Rajtolni 7 és 12 óra között lehet, de persze az utolsó fél, háromnegyed órában már nagyon kevesen vannak. Az első óra a legzsúfoltabb, ott picit lassítják is a tömeget a szervezők a biztonság érdekében.

Kocsis Árpád további jó tanácsként elmondta, hogy mivel intézni kell a ruhatárat, fel kell venni a karszalagot, amivel az időt mérik, aztán be kell állni az induláshoz a sorba, „nem árt”, ha a résztvevők bekenik magukat napvédő szerrel. Mindazonáltal a sok évnyi tapasztalat miatt a szervezés már gördülékeny, a rutintalanabbak is könnyen boldogulhatnak, szinte odasodródnak mindig a megfelelő helyre – persze kevésbé lennének megilletődve vagy megijedve, ha a megelőző napokban a rendezvény honlapján elolvasnák, mit hogyan kell csinálni, hogyan juthatnak hozzá például a célban a rajt előtt leadott ruháikhoz, papucsukhoz.

A Balaton-átúszás vonalán a vízen három úgynevezett kórházhajó is áll – emelte ki Kocsis Árpád. Ezek a Bahart közepes méretű hajói, és akinek bármilyen gondja, problémája van, azok belekapaszkodhatnak a vitorlásokba, oda kimászhatnak, onnan elviszik őket a kórházhajóra egy motorcsónakkal, ahol orvosi vizsgálaton eshetnek át, vagy ha csak kifáradtak, akkor motorcsónakkal kiviszik őket valamelyik partra.