Az olimpián robbanthat igazán nagyot Kapás Boglárka – az edzője szerint is

A budapesti úszó Európa-bajnokságon mutatottnál is jobb teljesítményre lehet képes Kapás Boglárka a tokiói olimpián – jelezte az InfoRádiónak a világbajnok versenyző mestere.

"Nagyon jónak értékeljük a teljesítményét, az országos bajnokság után edzésből érkeztünk az Európa-bajnokságra. Az volt a mérce, hogy az Eb-n munkából jőve meg tudja-e úszni azt az időt 200 pillangón, amit az ob-n. Sikerült is" – ecsetelte Virth Balázs, aki szerint azért is lesz képes tanítványa Tokióban még jobban teljesíteni, mert még erősebb lesz a mezőny, mint Budapesten volt, ahol is mindhárom futamában toronymagasan első lett. Amin viszont még csiszolni kell Tokióig, az a "bátrabb kezdés" az edző szerint.

Arra a kérdésre, hogy önmagában motiváló tényező-e egy úszónak, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is ott van a medencében, azt mondta: mindenképpen.

"Katinka is jött fel, január óta nagyon összeszedte magát,

a magyar bajnokságon már megszokott volt, hogy sokkal előrébb tart, mint januárban, aztán az Európa-bajnokságig és a mai napig is folyamatosan versenyez."

Virth Balázs értékelte még az Eb-n szerzett másik két Kapás-érmet is.

"A 4x200 méteres gyorsváltó ezüstérme bravúros volt. Beszéltünk Sós Csaba szövetségi kapitánnyal a verseny előtt, hogy itt bármi, akár érem is lehet a vége, és a kapitányi döntés, hogy utolsóként menjen Kapás Boglárka, nagyon jó döntés volt, mert

Bogi tényleg képes extrákat hozzátenni a teljesítményéhez, ha éles versenyszituáció van:

még Federica Pellegrinit is képes volt maga mögött tartani" – utalt arra, hogy a versenyszámban a 200 gyors korábbi olimpiai, világ- és Európa-bajnokával is felvette a versenyt.

A 400 méteres gyorsúszás pedig Kapás Boglárka régi versenyszáma, amelynek idei Eb-döntős napján viszont "kijött" a már korábban is jelentkező autoimmun betegsége, és így is sikerült a bronz.

"Nagyon nehéz nap volt – emlékezett vissza Virth Balázs. – Eddig nagy versenyen még nem találkozott ezzel a helyzettel, de ezúttal nagyon jól kezelte. Akár sokkal jobb időeredmény is kijöhetett volna, ha az nincs. De a mérleg nagyon pozitív."

Kapás Boglárka nemzetközi versenyen már nem indul az év fő eseménye előtt.

A teljes interjú az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában hangzott el, és ide kattintva meghallgatható.

Nyitókép: forrás: Facebook