ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay

Elindult a levélben szavazás az országgyűlési választásra, már személyesen is átvehetők a levélcsomagok – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A jemeni húszik az iráni háború kezdete óta először hajtottak végre támadást Izrael ellen. Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő Tripoli hadihajója.

Megérkeztek az első postai úton visszajuttatott levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához az április 12-i országgyűlési választásra. A kijelölt külképviseleteken személyesen mától vehetik fel a levélcsomagokat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárok. Postán már több mint ezer levélszavazat érkezett vissza. A regisztrációt március 18-ig csaknem félmillióan kérték a magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárok.

A kormánypártnak 3 millió emberre van szüksége a választáson – ismételte meg a miniszterelnök péceli kampányeseményén. Arra kérte a jelenlévőket, hogy ennek érdekében beszéljenek a körülöttük lévőkkel. Orbán Viktor szerint a tiszások adósrabszolgává tennék az országot. A kormányfő vasárnap este stratégiai kampány tanácskozás tart a Digitális Polgári Kör Facebook-csoport tagjainak.

Senki nem akar Magyarországon ukránbarát kormányt, háborút, senki nem akar káoszt – jelentette ki a Tisza párt elnöke Őrbottyánban. Magyar Péter megengedhetetlennek nevezte, hogy Orbán Viktor fenyegesse a magyar népet. Hozzátette: mindenki egy működő országot szeretne, ahol a magyar állam a polgárokat, a gyerekeket védi, és a bűnözőket üldözi.

A Nógrád megyei Kállón tartott demonstrációt a Mi Hazánk. A tüntetést arra válaszul szervezte az ellenzéki párt, hogy a faluban korábban megtámadták a Bűnvadászok, - a Magyar Önvédelmi Mozgalom - buszát. A rendezvényt a rendőrség először megtiltotta, majd a Kúria engedélyezte. Toroczkai László pártelnök azt mondta, hogy bűnözők támadták meg a párt aktivistáit.

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint csak egy erős DK-frakció képes megakadályozni az esetleges Fidesz–Mi Hazánk koalíciót a parlamentben. A párt 13. kerületi rendezvényén Dobrev Klára ismét azt hangsúlyozta: a DK célja nem pusztán a kormány-, hanem a rendszerváltás is

A kormány nyilvánosságra hozta az egyik Tisza pártnak dolgozó informatikus alkotmányvédelmi hivatali meghallgatásáról készült felvételt. Az Index szerint a 19 éves férfi által a megvágott videóban elhangzottak azt bizonyítják, hogy a Direkt36-nak nyilatkozó Szabó Bence nyomozó tévedett, amikor a Tisza párt elleni titkos szolgálati műveletről beszélt. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy a tiszás informatikust beszervezték az ukránok, a magyar kémelhárítás pedig tette a dolgát. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke szerint a felvétel épp azt bizonyítja, hogy a fiatal informatikust nem sikerült megzsarolni. Hozzátette: a videó szerint a Titkosszolgálat nem is tagadja, hogy koholt vádakkal akartak nyomást gyakorolni a 19 éves fiatalemberre.

Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő Tripoli hadihajója, tengerész és tengerészgyalogos egységekkel a fedélzetén. Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közleménye szerint a rohamhajó 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll. A Tripoli februárban még Japán partjainál tartózkodott.

Iráni támadásokról számolt be több térségbeli ország, Bahrein, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán. Az ománi kormány azt közölte, hogy egy kikötőjét érte dróntámadás, amelyben egy munkás megsebesült. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia védelmi minisztériumai bejelentették, hogy a légvédelem még a levegőben megsemmisítette az Irán felől érkező rakétákat és drónokat.

Dróntámadás érte a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, súlyos károk keletkeztek a radarrendszerben.

Az Egyesült Arab Emírségekbe és Katarba utazott ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna tízéves biztonsági megállapodást kötött Szaúd-Arábiával és Katarral, és rövidesen az Egyesült Arab Emírségekkel is hasonló egyezséget kötnek. Ukrajna segítséget kíván nyújtani a drónok terén szerzett tapasztalatával az iráni támadások elleni védekezésben.

Pakisztánban négy állam részvételével kétnapos tárgyalássorozat kezdődik vasárnap az iráni háború lezárásának lehetőségeiről. A házigazda mellett Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminiszterei egyeztetnek. Hakan Fidan török külügyminiszter pénteken elmondta, hogy a találkozó célja a háborús feszültségeket csökkentő mechanizmusok kidolgozása.

Az értékek megőrzése mellett az innovációt és a fejlődést is fontosnak nevezte a balatoni hajózási szezon megnyitóján a BAHART vezérigazgatója. Veigl Gábor Balatonfüreden elmondta: a hajózási szezon tiszteletére három évtized hajói találkoztak a kikötő előtti szakaszon. Kiemelte: a kompok már 30 percenként járnak, és a szolgáltatási díjaik változatlanok a tavalyihoz képest.

Díjazták a KRÉTA IFM Országos Nyelvi Verseny kiválóságait. A négy hónapig tartó megmérettetésen az ország 163 iskolájának közössége összesen csaknem 580 ezer leckét teljesített a digitális felületen. A győztesek több százezer forint nyereményben részesültek. Az eseményen meghirdették a KRÉTA IFM Tavaszi Futamot, amely újabb lehetőséget kínál az iskolák számára a beszédkészség fejlesztésére, a közösségi aktivitás erősítésére. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár a díjátadón kiemelte, hogy a program felvállalja a hátrányos helyzetű gyerekek támogatását és azt is, hogy a diákok és a nyelvtanárok mellett a nem nyelvszakos pedagógusok és a szülők számára is lehetőséget teremt az idegennyelvek gyakorlására.

Meghalt David Bernard Cornstein, az Egyesült Államok volt magyarországi nagykövete. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének tájékoztatása szerint a 87 évesen elhunyt David Cornstein 2018 és 2020 között, az amerikai–magyar kapcsolatok meghatározó időszakában töltötte be tisztségét Budapesten, és mindvégig elkötelezett támogatója maradt a két ország közötti szorosabb kapcsolatoknak

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Napinfo    Elindult a levélben szavazás az országgyűlési választásra, már személyesen is átvehetők a levélcsomagok – a nap hírei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is
Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áll a bál a gigantikus fegyverüzlet körül: az amerikaiak egész egyszerűen elvették a vadászgépekre szánt pénzt

Svájc tavaly ősszel leállította a Patriot légvédelmi rendszerek kifizetését, mivel a szállítás éveket csúszik. Az SRF svájci közszolgálati médium kutatásai azonban feltárták, hogy a fizetési moratórium hatástalan. Az Egyesült Államok ugyanis egyszerűen átcsoportosítja a Patriot-programra azt a pénzt, amelyet Svájc az F-35-ös vadászgépekre utalt át - írta meg a SRF.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Félelmetes amerikai hadihajó bukkant fel Iránnál: 3500 katonával készülnek a legrosszabbra?

A washingtoni vezetés szerint a 3500 fős egység átirányítása taktikai rugalmasságot biztosít az elnök számára, bár az amerikai külügyminiszter a harcok közeli lezárulására számít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Yemen's Houthis launch second missile attack on Israel and vow to continue over coming days

Israel earlier said it had intercepted a missile, as Yemen's internationally-recognised government accuses Iran of 'dragging' the country into the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 22:13
Magyarország fokozatosan leállítja a gázszállítást Ukrajnának – a nap hírei
2026. március 24. 22:12
Változatlanul, 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot a monetáris tanács – a nap hírei
×
×