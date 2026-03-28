Elindult a levélben szavazás az országgyűlési választásra, már személyesen is átvehetők a levélcsomagok – a nap hírei

Megérkeztek az első postai úton visszajuttatott levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához az április 12-i országgyűlési választásra. A kijelölt külképviseleteken személyesen mától vehetik fel a levélcsomagokat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárok. Postán már több mint ezer levélszavazat érkezett vissza. A regisztrációt március 18-ig csaknem félmillióan kérték a magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárok.

A kormánypártnak 3 millió emberre van szüksége a választáson – ismételte meg a miniszterelnök péceli kampányeseményén. Arra kérte a jelenlévőket, hogy ennek érdekében beszéljenek a körülöttük lévőkkel. Orbán Viktor szerint a tiszások adósrabszolgává tennék az országot. A kormányfő vasárnap este stratégiai kampány tanácskozás tart a Digitális Polgári Kör Facebook-csoport tagjainak.

Senki nem akar Magyarországon ukránbarát kormányt, háborút, senki nem akar káoszt – jelentette ki a Tisza párt elnöke Őrbottyánban. Magyar Péter megengedhetetlennek nevezte, hogy Orbán Viktor fenyegesse a magyar népet. Hozzátette: mindenki egy működő országot szeretne, ahol a magyar állam a polgárokat, a gyerekeket védi, és a bűnözőket üldözi.

A Nógrád megyei Kállón tartott demonstrációt a Mi Hazánk. A tüntetést arra válaszul szervezte az ellenzéki párt, hogy a faluban korábban megtámadták a Bűnvadászok, - a Magyar Önvédelmi Mozgalom - buszát. A rendezvényt a rendőrség először megtiltotta, majd a Kúria engedélyezte. Toroczkai László pártelnök azt mondta, hogy bűnözők támadták meg a párt aktivistáit.

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint csak egy erős DK-frakció képes megakadályozni az esetleges Fidesz–Mi Hazánk koalíciót a parlamentben. A párt 13. kerületi rendezvényén Dobrev Klára ismét azt hangsúlyozta: a DK célja nem pusztán a kormány-, hanem a rendszerváltás is

A kormány nyilvánosságra hozta az egyik Tisza pártnak dolgozó informatikus alkotmányvédelmi hivatali meghallgatásáról készült felvételt. Az Index szerint a 19 éves férfi által a megvágott videóban elhangzottak azt bizonyítják, hogy a Direkt36-nak nyilatkozó Szabó Bence nyomozó tévedett, amikor a Tisza párt elleni titkos szolgálati műveletről beszélt. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy a tiszás informatikust beszervezték az ukránok, a magyar kémelhárítás pedig tette a dolgát. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke szerint a felvétel épp azt bizonyítja, hogy a fiatal informatikust nem sikerült megzsarolni. Hozzátette: a videó szerint a Titkosszolgálat nem is tagadja, hogy koholt vádakkal akartak nyomást gyakorolni a 19 éves fiatalemberre.

Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő Tripoli hadihajója, tengerész és tengerészgyalogos egységekkel a fedélzetén. Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közleménye szerint a rohamhajó 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll. A Tripoli februárban még Japán partjainál tartózkodott.

Iráni támadásokról számolt be több térségbeli ország, Bahrein, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán. Az ománi kormány azt közölte, hogy egy kikötőjét érte dróntámadás, amelyben egy munkás megsebesült. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia védelmi minisztériumai bejelentették, hogy a légvédelem még a levegőben megsemmisítette az Irán felől érkező rakétákat és drónokat.

Dróntámadás érte a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, súlyos károk keletkeztek a radarrendszerben.

Az Egyesült Arab Emírségekbe és Katarba utazott ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna tízéves biztonsági megállapodást kötött Szaúd-Arábiával és Katarral, és rövidesen az Egyesült Arab Emírségekkel is hasonló egyezséget kötnek. Ukrajna segítséget kíván nyújtani a drónok terén szerzett tapasztalatával az iráni támadások elleni védekezésben.

Pakisztánban négy állam részvételével kétnapos tárgyalássorozat kezdődik vasárnap az iráni háború lezárásának lehetőségeiről. A házigazda mellett Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminiszterei egyeztetnek. Hakan Fidan török külügyminiszter pénteken elmondta, hogy a találkozó célja a háborús feszültségeket csökkentő mechanizmusok kidolgozása.

Az értékek megőrzése mellett az innovációt és a fejlődést is fontosnak nevezte a balatoni hajózási szezon megnyitóján a BAHART vezérigazgatója. Veigl Gábor Balatonfüreden elmondta: a hajózási szezon tiszteletére három évtized hajói találkoztak a kikötő előtti szakaszon. Kiemelte: a kompok már 30 percenként járnak, és a szolgáltatási díjaik változatlanok a tavalyihoz képest.

Díjazták a KRÉTA IFM Országos Nyelvi Verseny kiválóságait. A négy hónapig tartó megmérettetésen az ország 163 iskolájának közössége összesen csaknem 580 ezer leckét teljesített a digitális felületen. A győztesek több százezer forint nyereményben részesültek. Az eseményen meghirdették a KRÉTA IFM Tavaszi Futamot, amely újabb lehetőséget kínál az iskolák számára a beszédkészség fejlesztésére, a közösségi aktivitás erősítésére. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár a díjátadón kiemelte, hogy a program felvállalja a hátrányos helyzetű gyerekek támogatását és azt is, hogy a diákok és a nyelvtanárok mellett a nem nyelvszakos pedagógusok és a szülők számára is lehetőséget teremt az idegennyelvek gyakorlására.

Meghalt David Bernard Cornstein, az Egyesült Államok volt magyarországi nagykövete. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének tájékoztatása szerint a 87 évesen elhunyt David Cornstein 2018 és 2020 között, az amerikai–magyar kapcsolatok meghatározó időszakában töltötte be tisztségét Budapesten, és mindvégig elkötelezett támogatója maradt a két ország közötti szorosabb kapcsolatoknak