„Néhány percet játszhat” – Sejtelmes hírek Messiről a vb előtt

Lionel Messi pályára léphet a címvédő argentin labdarúgó-válogatottban a csütörtökön rajtoló világbajnokság utolsó felkészülési mérkőzésein.

A nyolcszoros aranylabdás csapatkapitány felépüléséről és csatasorba állításáról Lionel Scaloni szövetségi kapitány nyilatkozott.

„Leo már jól van, nem készül külön, a közös munka egy részében ismét együtt edzett a többiekkel” – mondta Scaloni amerikai sajtótájékoztatóján. „Néhány percre akár már e hétvégén pályára küldhetem.”

A 39. születésnapját a vb alatt, június 24-én ünneplő Messi az utóbbi két hétben izomsérüléssel bajlódott, amelyet klubcsapata, az Inter Miami színeiben szenvedett el a Philadelphia Union elleni bajnokin, és rövid ideig kétségessé vált a szereplése a vb-n, amely a hatodik lesz pályafutása során.

Az argentinok az utolsó két felkészülési meccsüket szombaton játsszák Texasban a hondurasi, majd kedden Alabamában az izlandi válogatottal. A regnáló világbajnok vb-csoportjában június 16-án Algériával kezd, a folytatásban pedig Ausztriával és Jordániával találkozik.