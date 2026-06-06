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Egy őzbak figyelmesen felnéz a sűrű, magas fű közül.
Nyitókép: Unsplash

A tűzoltók mentették ki a rakparton csapdába esett őzet – videó

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Az őzbak átúszta a Dunát, és a Bálna közelében ért partot, ott azonban a magas partfal miatt csapdába esett. A tűzoltók hám segítségével emelték ki szorult helyzetéből.

Videót tett közé Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról, hogyan mentettek ki egy bajba jutott őzet Budapesten, a Bálna melletti rakpartról – írja a sokszinuvidek.24.hu.

Az állatot speciális hámba rögzítették, majd alpintechnikával felhúzták a folyópartról. „Bambi szerencsésen megúszta ezt a kalandot, az ijedtségen kívül szőre szála sem görbült. Hamarosan visszatérhetett a természetes környezetébe, hiszen a tűzoltók egy arra alkalmas erdős területen szabadon engedték” – írták a bejegyzésben.

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Kezdőlap    Belföld    A tűzoltók mentették ki a rakparton csapdába esett őzet – videó

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