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Visszaváltható palackok nagy mennyiségben.
Nyitókép: Pixabay

Kifarolt életszerűtlen döntéséből a FIFA

Infostart / MTI

Mégis engedélyezi a műanyag palackokat a csütörtökön rajtoló világbajnokság stadionjaiban

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) változtatott korábbi döntésén, és mégis engedélyezi a műanyag palackokat a csütörtökön rajtoló világbajnokság stadionjaiban – legalábbis az Egyesült Államokban és Kanadában.

A nézők számára fejenként legfeljebb egy 590 milliliteres, gyárilag lezárt, puha, egyszer használatos műanyag palack bevitele engedélyezett - mondta Heimo Schirgi, a FIFA operatív igazgatója. A kemény műanyag palackok használata tilos.

A FIFA két nappal ezelőtt még arról tájékoztatott, hogy a szurkolók biztonsági okokból nem vihetik be magukkal az újrahasznosítható italtárolókat az arénákba. Ugyanez vonatkozik az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb tartályokra, mivel a világszervezet attól tart, hogy az eldobált tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak.

A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.

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