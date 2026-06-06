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A Balaton festői településének, Tihanynak a látképe a kompkiütővel és az apátsággal.
Nyitókép: Getty Images/ZoltanGabor

Megbolydult a Balaton két kiemelt pontja

Infostart / MTI

Megkezdődött a balatoni kompkikötők komplex felújítása, a 6 milliárd forint hazai forrásból 2027 végéig elkészülő kiemelt állami beruházás munkálatai alatt a kompközlekedés zavartalan – tájékoztatta a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) az MTI-t.

A beruházás keretében a szántódi és a tihanyi révkikötő infrastruktúráját újítják meg. A cél a Balaton legfontosabb közlekedési csomópontjának korszerűsítése, a közlekedési kapacitás növelése, a digitalizáció és a turisztikai élmény javítása – írta a többségi állami, valamint tóparti önkormányzatok tulajdonában lévő társaság a honlapján közzétett tájékoztatóban. A projekt során figyelembe veszik a fenntarthatóságot és a tájba illeszkedő építészeti megoldásokat – tették hozzá.

A projekt során megújulnak a kikötői mólók és épületek, a közlekedési rendszerek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és környezet. A fejlesztés részeként új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók, vizesblokkok és szolgáltató egységek épülnek. A közlekedési sávok és a felhajtási rendszerek átalakításával gördülékenyebb lesz a kompra történő fel- és lehajtás – részletezi a tájékoztató.

A beruházás fontos elemével, az új forgalomirányítási és jegyértékesítési megoldásokkal gyorsabbá válik majd az átkelés. Lesz egyebek közt e-sáv és elővételes jegyvásárlási lehetőség - említik példaként.

Mivel cél a Balaton-part építészeti és természeti értékeinek megőrzése is, ezért Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus, hiperbolikus paraboloid formájú váróépületet, Tihanyban pedig megújul a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület, amely a kikötő egyik meghatározó látványeleme - írják.

A tervek szerint a jövőben vendéglátó egységekkel, bejárható mólókkal, kilátóval, parkosított környezettel és korszerű utasfogadó infrastruktúrával erősödik a kompkikötők turisztikai és közösségi funkciója.

Az építkezés a kompközlekedés menetrendjét nem befolyásolja, azonban megszűnik a kompkikötőknél a parkolási lehetőség és a vizesblokkok használhatósága, a mólókat pedig lezárják – áll a Bahart tájékoztatójában.

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Kezdőlap    Gazdaság    Megbolydult a Balaton két kiemelt pontja

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