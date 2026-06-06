Együtt a király és a pápa – a nap hírei

Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós-kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor’s és a Moody’s is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált: bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek.

Továbbra sincs végleges időpontja Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij Budapestre tervezett találkozójának. A HVG úgy értesült, hogy a felek egyeztettek egy hétfő esti találkozó megrendezéséről, de végleges megállapodás nem született. A Külügyminisztérium szerint ugyanakkor a hétfő nem volt végleges időpont és továbbra is rendben zajlanak az egyeztetések.

A jövő héten nyújtja be az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta: a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél.

Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy s jelenlegi szabályok alapján június 30-ig mintegy négyezer hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket

A felsőoktatás átalakításának kétlépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac diákmédia YouTube-csatornának adott, szombaton közzétett interjúban úgy vélte: a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje.

Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához – jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai-Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel.

Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légi járat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai – mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt, a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti négy, majd jövő hónaptól heti öt alkalommal.

Június 20-án lép életbe a MÁV nyári, főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő Kék Hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés InterCity vonatok szerelvényeiben az Osztrák Szövetségi Vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek.

Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási Zrt. hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó-kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon.

Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki és károk sem keletkeztek. Iráni drónok szerdán Kuvait nemzetközi repülőterét támadták.

Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet saját védelmük érdekében. Pete Hegseth a franciaországi Colleville-sur-mer-i amerikai katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek második világháborús normandiai partraszállásának évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen.

A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta XIV. Leó pápa Madridban, a királyi palotában. A katolikus egyházfő egyhetes apostoli körútra érkezett Spanyolországba. A pápát a találkozó kezdetén VI. Fülöp király beszéddel köszöntötte. A katolikus egyházfő az első három napot Madridban tölti.