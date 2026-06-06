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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool - Brentford mérkõzésén a liverpooli Anfield Stadionban 2026. május 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlaié a legszebb gól a Liverpoolban idén – és a második legszebb is

Infostart / MTI

Meg is mutatjuk, a vetélytársakéival együtt!

Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok Ágyúsok kapuját az Anfielden, a találat 1-0-s győzelmet ért a Vörösöknek.

Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával.

A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta – áll a klub honlapján.

Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál.

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