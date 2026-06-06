Szoboszlaié a legszebb gól a Liverpoolban idén – és a második legszebb is

Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok Ágyúsok kapuját az Anfielden, a találat 1-0-s győzelmet ért a Vörösöknek.

Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával.

A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta – áll a klub honlapján.

Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál.