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Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány elsõ, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép elõtt 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter reagált a péntek esti migránspaktum-ellenes tüntetés hangulatára

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Hivatali elődjét emlékeztette rá, hogy azt a Vadhajtásokat tekinti „igeforrásnak” egy választások utáni interjúja szerint, amely obszcén körítéssel számolt be arról, hogy a kormányfő egy erkélyről követte a migránspaktum-ellenes tüntetést.

Magyar Péter szombaton a pénteki, migránspaktum-ellenes tüntetésről (is) posztolt a Facebookon.

Szerinte Orbán Viktor „igeforrása”, a Vadhajtások a posztban szereplő képernyőfotók tanúsága szerint tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről.

„A valóságot mindenki láthatta. Nem gondolom, hogy a nemzeti zászlónk lobogtatása, a mosoly, vagy egy szív felmutatása provokáció lenne” – írta a kormányfő.

Azt sem hiszi, hogy „ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne”.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy az ellenzéki szavazók semmilyen szempontból sem felelősek a bukott hatalom és az általuk támogatott propaganda gyűlöletkeltéséért. A kormánnyal szembeni kritika minden esetben megengedett. Még akkor is, ha olyan döntést támad valaki, amilyen döntést a kormány soha nem hozott. Közös felelősségünk, hogy a közbeszéd állapota javuljon és a magyar nemzet egysége erősödjön. Erre hívtam fel a bukott miniszterelnök figyelmét is a választás éjszakán is, amikor telefonon graulált a győzelmünkhöz” – fejtegette Magyar Péter.

Ismételten felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le „a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet”.

A kormánypárti és ellenzéki szavazóktól pedig az eddigieknél több türelmet, békességet és emberséget szeretne kérni egymás irányába.

„Stratégiai nyugalom. Szép hétvégét!” – idézte fel Orbán Viktor egyik elhíresült mondását.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter reagált a péntek esti migránspaktum-ellenes tüntetés hangulatára

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