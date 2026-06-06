Magyar Péter reagált a péntek esti migránspaktum-ellenes tüntetés hangulatára

Magyar Péter szombaton a pénteki, migránspaktum-ellenes tüntetésről (is) posztolt a Facebookon.

Szerinte Orbán Viktor „igeforrása”, a Vadhajtások a posztban szereplő képernyőfotók tanúsága szerint tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről.

„A valóságot mindenki láthatta. Nem gondolom, hogy a nemzeti zászlónk lobogtatása, a mosoly, vagy egy szív felmutatása provokáció lenne” – írta a kormányfő.

Azt sem hiszi, hogy „ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne”.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy az ellenzéki szavazók semmilyen szempontból sem felelősek a bukott hatalom és az általuk támogatott propaganda gyűlöletkeltéséért. A kormánnyal szembeni kritika minden esetben megengedett. Még akkor is, ha olyan döntést támad valaki, amilyen döntést a kormány soha nem hozott. Közös felelősségünk, hogy a közbeszéd állapota javuljon és a magyar nemzet egysége erősödjön. Erre hívtam fel a bukott miniszterelnök figyelmét is a választás éjszakán is, amikor telefonon graulált a győzelmünkhöz” – fejtegette Magyar Péter.

Ismételten felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le „a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet”.

A kormánypárti és ellenzéki szavazóktól pedig az eddigieknél több türelmet, békességet és emberséget szeretne kérni egymás irányába.

„Stratégiai nyugalom. Szép hétvégét!” – idézte fel Orbán Viktor egyik elhíresült mondását.