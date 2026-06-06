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Nyitókép: Pixabay

A pásztói medve vajon ugyanaz, mint a karancsaljai, vagy kettő van?

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A barnamedve alapvetően kerüli az embert, ugyanakkor váratlan találkozás esetén fontos a higgadt viselkedés és a biztonsági szabályok betartása.

Ismét medvét észleltek Nógrádban: figyelmeztetést adtak ki a térségben – írja a nool.hu.

Ami a részleteket illeti, nem sokkal azután, hogy egy pásztói erdőben működő vadkamera fiatal medvét rögzített, újabb figyelmeztetés érkezett a térségből. A Magyar Országos Medvefigyelő szerint ezúttal Karancsság és környéke került a nagyragadozó mozgási útvonalába.

Arra kérik a lakosságot, valamint az erdőket járó kirándulókat és gombaszedőket, hogy fokozott körültekintéssel közlekedjenek a környéken.

Azt nem tudni, hogy a két medve ugyanaz-e.

A szakértők szerint a fiatal példányok nagy távolságokat is bejárhatnak új élőhelyeket keresve, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is feltűnhetnek.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a barnamedve alapvetően kerüli az embert, ugyanakkor váratlan találkozás esetén fontos a higgadt viselkedés és a biztonsági szabályok betartása.

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Kezdőlap    Belföld    A pásztói medve vajon ugyanaz, mint a karancsaljai, vagy kettő van?

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