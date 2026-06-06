Orbán Viktor: Magyar Péter jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a brüsszeli mgirációs paktumot

Közleményt adott ki a Fidesz elnöksége, amelyet Orbán Viktor is kiposztolt szombaton.

A közlésben a legnagyobb ellenzéki párt vezetése azt követeli, a kormány és a miniszterelnök haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre.

A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnöknek ebben a kérdésben a magyar emberekkel van vitája.

Ismert, a migrációs paktum ellen tüntettek „patrióta fiatalok” Budapest belvárosában pénteken, ezt egy, a vonulás útvonala melletti épület erkélyéről figyelte Magyar Péter, a kormányfő néhány politikustársával figyelte az eseményeket, amelynek résztvevői hamar észrevették, hogy ott van. A tüntetés résztvevői ugyanazt követelték, amit szombaton a Fidesz, erre reagálva a miniszterelnök szombaton posztolt, a tüntetésekről beszámoló ellenzéki szalagcímeket idézve, később Orbán Viktornak külön is üzent, azt tudakolva, miért nem vetett gátat a migrációs paktumnak miniszterelnökként.

Korábban Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke brüsszeli sajtótájékoztatóján kiderült, június 12-én élesedik a minden tagállam számára kötelező migrációs paktum, ebben azonban Magyar Péter értelmezése szerint három különböző módon van lehetősége Magyarországnak részt venni:

migránsok befogadásával ellentételezéssel az EU-n kívüli migránshelyzet kezelésével kontingensek küldése formájában.

Az első kettőt a kormányfő korábban elvetette.