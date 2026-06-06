ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 6. szombat Cintia, Norbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyar Péter jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a brüsszeli mgirációs paktumot

Infostart

A Fidesz elnöksége rövid közleményt adott ki, erre Magyar Péter már válaszolt is. Az ügy előzménye a pénteki tüntetés, amelyen a megjelentek a jövő héten élesedő migrációs paktum ellen tiltakoztak.

Közleményt adott ki a Fidesz elnöksége, amelyet Orbán Viktor is kiposztolt szombaton.

A közlésben a legnagyobb ellenzéki párt vezetése azt követeli, a kormány és a miniszterelnök haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre.

A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnöknek ebben a kérdésben a magyar emberekkel van vitája.

Ismert, a migrációs paktum ellen tüntettek „patrióta fiatalok” Budapest belvárosában pénteken, ezt egy, a vonulás útvonala melletti épület erkélyéről figyelte Magyar Péter, a kormányfő néhány politikustársával figyelte az eseményeket, amelynek résztvevői hamar észrevették, hogy ott van. A tüntetés résztvevői ugyanazt követelték, amit szombaton a Fidesz, erre reagálva a miniszterelnök szombaton posztolt, a tüntetésekről beszámoló ellenzéki szalagcímeket idézve, később Orbán Viktornak külön is üzent, azt tudakolva, miért nem vetett gátat a migrációs paktumnak miniszterelnökként.

Korábban Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke brüsszeli sajtótájékoztatóján kiderült, június 12-én élesedik a minden tagállam számára kötelező migrációs paktum, ebben azonban Magyar Péter értelmezése szerint három különböző módon van lehetősége Magyarországnak részt venni:

  1. migránsok befogadásával
  2. ellentételezéssel
  3. az EU-n kívüli migránshelyzet kezelésével kontingensek küldése formájában.

Az első kettőt a kormányfő korábban elvetette.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: Magyar Péter jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a brüsszeli mgirációs paktumot

orbán viktor

magyar péter

migrációs paktum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, egyre jobban megalázzák Vlagyimir Putyint – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, egyre jobban megalázzák Vlagyimir Putyint – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Ukrajnán áll, hogy rendezze a problémát, ami a Varsóval való kapcsolat megromlásához vezetett; ha ez nem történik meg, Lengyelország és Kijev kapcsolata innentől fogva tisztán üzleti lesz – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök ma este. Közben mindkét oldal azt állítja, hogy a másik fél egyre súlyosabb háború felé tart. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország egyre közvetlenebbül fenyegeti a kelet-európai országokat, a Kremlben kijelentették: az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítmányok miatt „folytatódik az Egyesült Államok belesodródása” a háborúba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktuális eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Életveszélyes kalandba vágott a magyar hegymászó: 8051 méter magas hegyet mászna meg Klein Dávid

Életveszélyes kalandba vágott a magyar hegymászó: 8051 méter magas hegyet mászna meg Klein Dávid

Klein Dávid mesterséges oxigén és magashegyi teherhordók támogatása nélkül mássza meg a Karakórum egyik ikonikus nyolcezresét, a 8051 méter magas Broad Peaket.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukrainian drones target St Petersburg in attack Russia calls 'unprecedented'

Ukrainian drones target St Petersburg in attack Russia calls 'unprecedented'

The city's governor urges residents to remain indoors for the first time since the beginning of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 6. 15:49
Kis András: az erdők egy részében hiába várjuk, hogy magától rendbe jöjjön, szükséges az emberi beavatkozás
2026. június 6. 15:00
A tűzoltók mentették ki a rakparton csapdába esett őzet – videó
×
×