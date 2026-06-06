Külföldi trénerrel vág neki az NB I-nek a feljutott Honvéd

Maurizio Jacobacci veszi át a Honvéd labdarúgócsapatának irányítását, ez olvasható a klub honlapján.

A 63 éves szakember a svájci fővárosban, Bernben született olasz szülők gyermekeként. Játékosként több, mint 300 mérkőzésen szerepelt a svájci élvonalban, köztük egyebek mellett öt szezont töltött a BSC Young Boys csapatánál. Az egykori gyors szélső legnagyobb sikereit az aranykorát élő Neuchâtel Xamax együttesével érte el. A svájci klub egy emlékezetes szezon során az 1985–86-os UEFA-kupa-kiírás negyedöntőjéig menetelt, ahol végül a sorozat későbbi győztesével, a Real Madriddal vívott párharcot. A visszavágón a Xamax 2–0-ra legyőzte a spanyol sztárcsapatot, a találkozó egyik gólját pedig éppen Jacobacci szerezte. Bár a továbbjutás végül a madridiaké lett, a mérkőzés máig a klub történetének egyik legnagyobb európai sikerének számít. Egy évvel később, az 1986–87-es idényben Jacobacci svájci bajnoki címet ünnepelhetett a Xamax játékosaként.

Edzői pályafutását 2000-ben kezdte a svájci rekordbajnok Grasshoppers csapatánál, ahol 2003-ig asszisztensedzőként dolgozott. A zürichi együttessel ez idő alatt kétszer is svájci bajnoki címet nyert – ami a mai napig az utolsó volt a klub történetében. Később vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott.

Jacobacci a 2010-es években az FC Schaffhausennel két év alatt kétszer is bajnoki címet ünnepelhetett, később pedig a svájci első osztályban szereplő FC Siont is irányította, ahol többek között olyan játékosok pallérozódtak a kezei alatt, mint a jelenleg Manchester Unitedben futballozó Matheus Cunha vagy az Internazionale és olasz válogatott kiválósága, Federico Di Marco.

A Luganóval a 2020-as évek elején egy pont híján Európa-ligát érő bronzérmes helyen végzett, érdekesség, hogy – az egyebek mellett Juventusban és Fenerbahcéban is megforduló svájci legenda, Reto Ziegler mellett – több magyar játékosa is volt itt, az egykori NB I-es gólkirály, Filip Holender, illetve a kispesti nevelésű középpályás, Vécsei Bálint, továbbá Kecskés Ákos személyében.

A 2020-as években a francia másodosztályú Grenoble és az 1860 München vezetőedzője is volt.

„Mindenek előtt szeretnék gratulálni a csapatnak, a stábnak, az edzőknek és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a klub három év után ismét az NB I-ben szerepelhet. Ami engem illet, óriási kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és edzőként dolgozhatok ennél a nagy múltú és jelentőségű klubnál. Szeretnék köszönetet mondani a tulajdonos úrnak, valamint a sportigazgatónak is a bizalmukért. Ígérem, hogy minden tudásomat és tapasztalatomat a klub szolgálatába állítom annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat. Bízom benne, hogy a szurkolók elfogadnak minket – tisztában vagyok vele, hogy a bizalomért nekünk is tenni kell. Ugyanakkor remélem, hogy megadják a csapatnak és a stábnak is az esélyt arra, hogy együtt nagyon jó munkát végezzünk és egy sikeres jövőt építsünk. A csapatnak nagy szüksége lesz a támogatásra – akárcsak az előző szezonban. Alig várom már a szezon kezdetét!” – nyilatkozta hivatalos oldalnak Jacobacci.