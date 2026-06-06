Leállásokra figyelmeztet az OTP Bank

Az OTP Bank rendszerfejlesztések miatt június első felében három éjszaka ideiglenes szolgáltatáskiesésekre készül. A karbantartások június 6-án, 8-án és 14-én zajlanak éjszaka, jellemzően hajnali kétórás időtartamban, és elsősorban a vállalati rendszereket, az SMS-szolgáltatást, valamint az online bankkártyás vásárlások jóváhagyását érintik.

Az érintett időszakokban több digitális vállalati platform – például az eBIZ, az Electra, a Corporate API, a Vámpénztár rendszer és a Webshop – átmenetileg nem lesz elérhető. Emellett az SMS-alapú szolgáltatások és az internetes kártyás fizetések jóváhagyása is szünetelhet.

A bank arra figyelmeztetett, hogy rövid fennakadások a lakossági internet- és mobilbank működésében is előfordulhatnak – írja az atv.hu.