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Egy megbilincselt katona, vagy hadifogoly.
Nyitókép: Ignatiev/Getty Images

Tíz eltűnt személyre bukkant a rendőrség

Infostart / MTI

Nagyszabású razzia volt Pesten, dílereket is elfogtak.

183 embert fogtak el a rendőrök egy május 18-tól június 1-ig tartott célkörözési akció során – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a célkörözési akció negyedik ütemében a VII., a VIII. és a XIX. kerületi kapitánysággal, a Közrendvédelmi Főosztállyal, illetve az érintett vidéki rendőrkapitányságok munkatársaival együttműködve 1620 ügyet vizsgáltak meg.

Mint írták, az akció eredményeként épségben megtaláltak tíz eltűntként keresett személyt, tizenhetet pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el.

Az ellenőrzés során egy, az országos top 50-es körözési listán lévő férfit is elfogtak, akit a bíróság kifosztás bűntette miatt 7 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélt – olvasható a közleményben.

Hozzátették, a körözéseket összesen 12 év 3 hónap meg nem kezdett szabadságvesztés, valamint közel kétmillió forint be nem fizetett pénzbírság miatt bocsátották ki.

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