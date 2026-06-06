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Vasúti átjáró előre jelző tábla.
Nyitókép: Pixabay

Belehajtottak a vasúti átjáróba, egy kisgyerek a túlélő

Infostart / MTI

Személyautó ütközött vonattal Alsó-Ausztriában, két halott.

Személyautó ütközött vonattal az alsó-ausztriai Zwettl járásban található Allentsteig város közelében szombat délután, ketten meghaltak a balesetben - közölte Daniela Weissenböck rendőrségi szóvivő.

A szóvivő szerint a személyautó a Ferenc József vasútvonalon ütközött egy tehervonattal. Az autó két utasa életét vesztette, egy kisgyerek túlélte az ütközést, őt mentőhelikopter segítségével szállították kórházba.

Az ÖBB osztrák vasúttársaság közlése szerint a baleset egy jelzőlámpás vasúti kereszteződésben történt. A vasúti forgalmat a helyszínelés idejére korlátozták.

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