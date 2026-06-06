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Egy vízzel teli kátyú egy aszfaltozott úton.
Nyitókép: Unsplash

Bemondott egy durva számot a fővárosi közútkezelő

Infostart / MTI

A Budapest Közút január és június között a kisebb kiterjedésű, balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett 43 471 kátyút javított ki – közölte a társaság az MTI megkeresésére.

Ez – mint írták – a kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának.

Közölték: a kátyúk száma 2026 januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak.

A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első öt hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett, bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Az év hátralévő részében a szükséges feladatok ellátását más források átcsoportosításával tudják biztosítani.

Hozzátették: a kátyúzások és kisebb felületű burkolatjavítások mellett a Budapest Közút márciustól nagyfelületű aszfaltozási munkákat is végez a kezelésében lévő úthálózaton. A tavasztól őszig tartó időszakban alkalmazott burkolatjavítás során összefüggő, kiterjedt területen (nem csak lokális javításként) történik aszfaltburkolat készítése vagy cseréje, gépesített technológiával. A nagyfelületű aszfaltozás egy vagy két rétegben történik, ahol szükséges, lokális pályaszerkezet-cserével kiegészítve – írták.

Az elmúlt időszakban a Budapest Közút többek között a XVIII. kerületi Lőrinci úton, a XIV. kerületi Thököly úton, a IV. kerületi Temesvári utcában, a X. kerületi Bogáncsvirág utcában, a II. kerületi Zöldmáli lejtőn, a XVII. kerületi Szabadság utcában, valamint a II. kerületi Széher úton végzett nagyfelületű aszfaltozást.

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