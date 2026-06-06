Így nem lehet közlekedni a zebrán – figyelmeztet a rendőrség

Az elmúlt időszakban több olyan baleset is volt, amikor kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedők sérültek meg. Akár ez is lehet az apropója a friss rendőrségi figyelmeztetésnek, melynek lényege, hogy gyalogosként, kerékpárosként, rolleresként vagy gépjárművezetőként egyaránt sokat tehetünk a közlekedés biztonságáért.

Bár a gyalogosnak a szabályok betartása mellett elsőbbsége van a zebrán, a rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy csak kellő körültekintés után lépjenek az úttestre felfestett átkelőre.

A járművezetőknek azt üzenik, hogy időben csökkentsék a sebességüket, és adjanak elsőbbséget az átkelni szándékozóknak.

Emellett felhívták a figyelmet, hogy a kerékpárral és elektromos rollerrel közlekedők számára különösen fontos a láthatóság és a védőfelszerelések használata: a bukósisak viselése, a megfelelő világítás és a fényvisszaverő elemek alkalmazása jelentősen csökkentheti a balesetek kockázatát.

„A figyelmetlenség, a túlzott sebesség, valamint a mobiltelefon használata közlekedés közben komoly veszélyforrást jelent. Néhány másodpercnyi kihagyás is elegendő lehet egy súlyos baleset bekövetkezéséhez” – szól a további rendőrségi intelem.

Hangsúlyozzák: a közlekedési szabályok betartása nem csupán jogi kötelezettség, hanem egymás iránti felelősségünk is.