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Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Miami Nagydíjának elsõ szabadedzésén a floridai Miami Gardensben 2026. május elsején.
Nyitókép: MTI/AP/Marta Lavandier

A rafinált monacói pályán is megállíthatatlannak tűnik Antonelli

Infostart / MTI

A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 19 éves pilótának ez idén és pályafutása során is a negyedik pole pozíciója.

Antonelli mellől a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat majd Monte-Carlóban, míg a második sort a győzelemre is esélyesnek tartott Ferrarik „bérelték ki": a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton harmadik, a hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc pedig negyedik lett.

Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a brit George Russell csak a hatodik rajthelyet szerezte meg, a lemaradása majdnem négy tizedmásodperc volt a pole pozíciót érő időtől.

A világbajnoki címvédő brit Lando Norris csupán a nyolcadik pozícióból kezdheti meg a futamot a McLarennel, amelynek ez lesz története 1000. F1-es versenye.

A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

1. sor: Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor: Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor: Isack Hadjar (francia, Red Bull), George Russell (brit, Mercedes)

4. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Lando Norris (brit, McLaren)

5. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine), Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

6. sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

7. sor: Nico Hülkenberg (német, Audi), Franco Colapinto (argentin, Alpine)

8. sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

9. sor: Esteban Ocon (francia, Haas), Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

10. sor: Oliver Bearman (brit, Haas), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor: Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

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Kezdőlap    Sport    A rafinált monacói pályán is megállíthatatlannak tűnik Antonelli

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