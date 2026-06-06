A rafinált monacói pályán is megállíthatatlannak tűnik Antonelli

Antonelli mellől a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat majd Monte-Carlóban, míg a második sort a győzelemre is esélyesnek tartott Ferrarik „bérelték ki": a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton harmadik, a hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc pedig negyedik lett.
Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a brit George Russell csak a hatodik rajthelyet szerezte meg, a lemaradása majdnem négy tizedmásodperc volt a pole pozíciót érő időtől.
A világbajnoki címvédő brit Lando Norris csupán a nyolcadik pozícióból kezdheti meg a futamot a McLarennel, amelynek ez lesz története 1000. F1-es versenye.
A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
A teljes rajtsorrend:
1. sor: Kimi Antonelli (olasz, Mercedes), Max Verstappen (holland, Red Bull)
2. sor: Lewis Hamilton (brit, Ferrari), Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor: Isack Hadjar (francia, Red Bull), George Russell (brit, Mercedes)
4. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Lando Norris (brit, McLaren)
5. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine), Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
6. sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams), Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
7. sor: Nico Hülkenberg (német, Audi), Franco Colapinto (argentin, Alpine)
8. sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
9. sor: Esteban Ocon (francia, Haas), Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
10. sor: Oliver Bearman (brit, Haas), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor: Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin), Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)