ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Hacker attacking internet
Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

A Tisza párt volt informatikusa elismerte, hogy külföldi szolgálatok szervezték be

Infostart

A kormány nyilvánosságra hozta az informatikus kihallgatásáról készült videót

Az Alkotmányvédelmi Hivatalban a fiatal informatikus arról beszélt: sem ő, sem a kollégái nem gyanakodtak arra, hogy esetleg külföldi hírszerzők akarnák beszervezni. A szerkesztett videóban a neveket kisípolták, így a kihallgatott informatikust csak nevének kezdőbetűivel H.D.-ként említi az Index is.

A kihallgatáson H.D. határozottan cáfolta, hogy bármilyen olyan tevékenységre kérték volna, ami szerinte törvénytelen adatgyűjtés lenne. Mint mondta, sem eszközt, sem titkos üzeneteket nem vett át. Azt viszont elismerte, hogy nem járt el kellő körültekintéssel, és a rejtélyes, külföldi V. E./Henry esetleg be akarhatta őt szervezni. Mivel ezt semmi nem támasztotta alá, H.D. nem is gyanakodott.

Ezen a ponton az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai arra figyelmeztették, hogy a beszervezés, vagy a kémkedés legkisebb gyanúja esetén is köteles lett volna értesíteni a hatóságokat.

Ugyanis ők hivatottak arra, hogy eldöntsék, kémkedésről lehet-e szó.

A kihallgatáson arra is kitértek, hogy H.D. már középiskolásként csatlakozott egy Észtországban működő NATO kiválósági központ informatikai képzéséhez. Bár H.D. azt mondta, hogy személyesen is járt a a tallinni központban, a hivatal ügynökei szerint az akár egy megrendezett helyszín is lehetett. Valójában pedig egy külföldi állam hírszerzőszolgálata működtethette. H.D. azzal védekezett: a képzése idején soha nem kértek tőle olyat, hogy próbáljon meg betörni valamelyik magyar kormányzati szervezet informatikai rendszerébe, vagy igyekezzen bizalmas adatokat megszerezni.

H.D. azt nyilatkozta, hogy a lefoglalt számítógépéről el tud érni olyan dokumentumokat, amelyek igazolhatják azt amit állít.

Arra kérdésre, hogy gyanakodott-e V. E. Henry brit állampolgárságára, azt válaszolta, hogy tudott róla, az illető kettős állampolgár. Ez azonban nem ébresztett benne kételyeket. A kihallgatók kíváncsiak voltak arra, hogy H.D.-nek milyen külföldi kapcsolatai lehetnek még. Az informatikus elmesélte, hogy az ukrajnai háború kitörését követően a helyszínen segített orosz hacker támadások elhárításában. Azt is hangoztatta, hogy ezért soha nem kapott pénzt, mindent meggyőződésből tett.

Ukrajnai munkáját az észtországi kiválósági központ is támogatta, ezért sem gyanakodott arra, hogy a tallinni intézmény esetleg álcázott kémközpont lenne. Mint mondta, Ukrajnában olyan tevékenységekben nem volt hajlandó részt venni amelyekkel orosz civil infrastruktúrákat támadtak. Azt állítótta, hogy kizárólag védelmi célú kiber műveleteket hajtott végre. Elismerte viszont, hogy a háborús helyzetben szinte mindenki csak álneveken mutatkozott be. De ezt a körülmények miatt nem tartotta gyanúsnak.

Kezdőlap    Belföld    A Tisza párt volt informatikusa elismerte, hogy külföldi szolgálatok szervezték be

informatikus

kihallgatás

alkotmányvédelmi hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hét árulkodó jel, amiről felismerhető a NAV nevében érkező csalás

Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével. A kapcsolódó anyagok között találhatóak azok az sms-ek és e-mailek, amelyekkel a leggyakrabban próbálkoznak a csalók. Ha ilyet, vagy ehhez hasonlót kapunk, semmiképp ne kattintsunk az abban szereplő linkre. Linczmayer Szilvia, az adóhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: a kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, a csaló üzeneteket pedig sok esetben hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal írják.
A Fidesz-KDNP elnöke azt állította Facebook bejegyzésében, hogy a Tisza Párt eltörölné a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászba borul az ország: legendás háziorvos távozott, hatalmas űr marad utána

103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran has reported no injuries in today's attack on a clinic in Minab, located close to a girls' school where officials say 110 children died on 28 February.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 28. 14:51
Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra
2026. március 28. 14:05
Hét árulkodó jel, amiről felismerhető a NAV nevében érkező csalás
×
×