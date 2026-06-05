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ARÉNA - PODCASTOK
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Nyitókép: arinahabich/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Rudolf Péter, Szlávik János, Zsidai Roy, Gacsályi József, Gáncs Kristóf, Bán Teodóra, Molnár Jusit, Saly Noémi, Pach Gábor, Koren Balázs és Kaiser Ferenc is.

Szombat

11:00 Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese

14:00 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője

16:00 Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke

18:00 Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke

23:00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója

Vasárnap

8:00 Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

13:00 Zsiday Roy gasztronómiai szakember

14:00 Saly Noémi irodalomtörténész

16:00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

18:00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója

23:00 Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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Drága-e itthon nyaralni? – Pach Gábor: a Balaton legyen négy évszakos!

Drága-e itthon nyaralni? – Pach Gábor: a Balaton legyen négy évszakos!

Elkezdődött a balatoni szezon, de az elmúlt évtizedben már a négyévszakos Balaton lett a fő célkitűzés – mondta el Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában, aki elmondta: idén ugyan az erős forint nem kedvez az Adriával való összevetésnek, de „az almát a körtével nehéz összehasonlítani”, és a Balaton, ami egy európai nyaralóhely ennek megfelelő árakkal, igazából nem számít drágának.
VIDEÓ
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
Hogyan marad fiatal a 130 éves Vígszínház? Rudolf Péter, Inforádió, Aréna
 
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ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
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