Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11:00 Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
14:00 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
16:00 Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
18:00 Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke
23:00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója
Vasárnap
8:00 Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
13:00 Zsiday Roy gasztronómiai szakember
14:00 Saly Noémi irodalomtörténész
16:00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
18:00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója
23:00 Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke