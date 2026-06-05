Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Elkezdődött a balatoni szezon, de az elmúlt évtizedben már a négyévszakos Balaton lett a fő célkitűzés – mondta el Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában, aki elmondta: idén ugyan az erős forint nem kedvez az Adriával való összevetésnek, de „az almát a körtével nehéz összehasonlítani”, és a Balaton, ami egy európai nyaralóhely ennek megfelelő árakkal, igazából nem számít drágának.