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Egy kék BKK autóbusz.
Nyitókép: BKK / Nyirő Simon

Bekékül a villamos Pesten és a HÉV Budán

Infostart / MTI

Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A H5-ös is HÉV rövidített útvonalon jár a hétvégén, hasonló okok miatt.

A BKK tájékoztatásas szerint a Mexikói út és Újpalota, Erdőkerülő utca között 69-es jelzéssel jár majd pótlóbusz. Az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz-megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti végállomáson a 225-ös megállójából indul – olvasható.

Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja a BKK.

A Bánkút utca térségéből a Bosnyák tér a 124-es, az Örs vezér tere a 231-es autóbusszal is elérhető. Az Öv utca térségéből a Bosnyák tér a 124-es és a 125-ös autóbuszokkal is elérhető - írta a közlekedési társaság.

H5-ös HÉV

A H5-ös HÉV helyett Békásmegyer és Szentendre között a H5E pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap, amely nem érinti Szentistvántelepet és Pomázt. Pomáz és Szentendre között csak Budakalász, Lenfonónál történő átszállással lehet utazni.

Szombat hajnali 3 órától hétfő hajnali 3 óráig Pomázon lezárják a Szentendrei úti útátjárót, ezért a 943-as autóbusz mindkét irányban módosított útvonalon közlekedik: Budakalász, Lenfonó és Szentendre között egyik irányban sem érinti a Pomáz, Dózsa György utca megállót – írta a BKK.

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