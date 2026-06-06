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R. László elfogása és hazahozatala Dubajból
Nyitókép: Police.hu

Dubajban megtalálták és haza is hozták a körözött R. Lászlót, a hírhedt „keresztapát”

Infostart / MTI

Az Egyesült Arab Emírségekben elfogták, és június 6-án Magyarországra szállították a szabadságvesztés elől elszökött, 2025-ben befolyással üzérkedés miatt elítélt R. Lászlót – közölte honlapján szombaton a rendőrség.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írták, hogy a 70 éves férfi az emírségekben próbált meg elrejtőzni a rendőrök elől, de nemzetközi együttműködés eredményeként végül Dubajban elfogták.

Emlékeztettek arra, hogy R. László az elmúlt évtizedekben több, nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárásban is érintett volt. Összefüggésbe hozták a kilencvenes évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffiaperben 12 év szabadságvesztésre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő, „parfümös ügyként" ismert bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A médiában gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként, „keresztapaként" emlegették, neve több, a szervezett bűnözéshez kapcsolódó nyomozásban és büntetőeljárásban is felmerült.

Legutóbb a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 2025 elején európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. A férfit a bíróság befolyással üzérkedés bűntette miatt jogerősen három év szabadságvesztésre ítélte, azonban büntetésének letöltését nem kezdte meg, hanem külföldre szökött.

Beszámoltak arról, hogy R. László felkutatásának érdekében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság (PVMRFK), az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai kezdték meg az adatok gyűjtését és elemzését. Végül a Pest VMRFK nyomozóinak az információi alapján sikerült azonosítani a férfi tartózkodási helyét az Egyesült Arab Emírségekben, ahol a KR NNI fejvadászainak közreműködésével, a helyi társszervek segítségével május 11-én elfogták.

A tájékoztatás szerint az elítéltet június 6-án a NEBEK munkatársai Dubajból Bécsen át hozták a magyar fővárosba, hogy megkezdje a jogerősen kiszabott büntetésének letöltését.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Dubajban megtalálták és haza is hozták a körözött R. Lászlót, a hírhedt „keresztapát”

rendőrség

dubaj

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