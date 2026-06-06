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Nyitókép: Unsplash

A miniszterelnök bejelentette a közmédia gyors átalakítását

Infostart / MTI

A jövő héten már parlament előtt is lesz a Tisza Párt törvényjavaslata. Magyar Péter posztja szerint „a hír szent, a vélemény szabad”. A témáért felelős miniszter is hozzászólt az ügyhöz.

Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot – jelentette be a miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta: a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette: „a hír szent, a vélemény szabad”.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél.

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

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Kezdőlap    Belföld    A miniszterelnök bejelentette a közmédia gyors átalakítását

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A miniszterelnök bejelentette a közmédia gyors átalakítását

A miniszterelnök bejelentette a közmédia gyors átalakítását
A jövő héten már parlament előtt is lesz a Tisza Párt törvényjavaslata. Magyar Péter posztja szerint „a hír szent, a vélemény szabad”. A témáért felelős miniszter is hozzászólt az ügyhöz.
 

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