A miniszterelnök bejelentette a közmédia gyors átalakítását

Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot – jelentette be a miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta: a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette: „a hír szent, a vélemény szabad”.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél.

„A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása” – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.