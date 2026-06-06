Odasétált a rendőr autójához és felgyújtotta – képen az eredmény

A rendelkezésre álló adatok szerint az ügy gyanúsítottja 2026. június 2. napján a késő esti órákban jelent meg a Gödöllői Rendőrkapitányság épületénél, ahol több jármű parkolt. A gyanúsított a magával vitt égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd felgyújtotta azt. A gépjármű kiégett.

A rendőrök kárelhárító tevékenysége és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi személygépkocsira és épületre, azonban annak közvetlen veszélye fennállt.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatásának elrendelésére.

A 24.hu közben azt írja, hogy a Budapest Környéki Törvényszék későbbi közleményében azt közölte, hogy a gyanúsított nem tett vallomást a meghallgatásakor, és a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Az ügyész tudomásul vette a döntést, a gyanúsított és a védője bűnügyi felügyelet elrendeléséért fellebbezett.