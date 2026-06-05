ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.73
usd:
308.71
bux:
133670.96
2026. június 5. péntek Fatime
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kavicsok az Olad-városrész családi házas övezetében Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Azbesztkrízis: több mint kétszázötven magyar települést érinthet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nyugat-magyarországi azbesztkrízis az első témája a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) újrainduló podcastjának, amelyben Weiszburg Tamás, az ELTE Ásványtani Tanszékének korábbi vezetője, valamint Pósfai Mihály, az MTA elnöke, a Pannon Egyetem környezeti ásványtan professzora járja körül a probléma tudományos, jogi és egészségügyi hátterét.

Az MTA Kommunikációs Főosztályának tájékoztatása szerint a beszélgetésben a Nyugat-Magyarországot és Ausztriát érintő azbesztügy részleteit ismertetik. Az elmúlt évtizedben sok tízezer tonna, osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzúzalék kerülhetett utakra, autóbeállókra, parkokba és játszóterekre.

A krízis több mint kétszázötven magyarországi települést érinthet

– hangzott el a több mint egyórás műsorban.

Weiszburg Tamás, az ELTE Ásványtani Tanszékének korábbi vezetője a műsorban elmondta: jelenleg nem érkezik több azbeszttartalmú kőszállítmány Magyarországra. A négy, szerpentinitet bányászó burgenlandi bánya tevékenysége december 31. óta szünetel, a rohonci bánya pedig önkéntesen felfüggesztette a magyarországi szállításokat mindaddig, amíg a kőzetanyagról hiteles, egyértelműen negatív magyarországi vizsgálati eredmény nem születik.

A szakember elmondta: az azbeszt többféle ásvány gyűjtőneve, és az érintett négy bányában a szerpentinitben természetesen előforduló krizotil mellett a veszélyesebb amfibol azbeszt is megjelent. Ezért különösen fontos a minták alapos vizsgálata.

A probléma kiterjedése Weiszburg szerint európai léptékben is rendkívüli: azóta, hogy ismert az azbeszt veszélyessége, nem volt példa hasonló nagyságrendű ügyre sem a mennyiség, sem a földrajzi érintettség alapján.

A Burgenlandból származó kő főként a nyugat-magyarországi határ mentén, nagyjából 50-60 kilométeres sávban fordulhat elő, elsősorban Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron érintett területein.

A szakember kiemelte: nem illegálisan eladott hulladékról van szó, hanem széles körben forgalmazott kőzetről, amely alacsony szállítási költsége miatt terjedhetett el a térségben. Ritkábban az ország belsőbb részeire is kerülhetett belőle, főként díszítőkőként.

Pósfai Mihály, az MTA elnöke, a Pannon Egyetem környezeti ásványtan professzora a műsorban közölte: az Akadémia egyik fontos feladata egy interdiszciplináris szakértői fórum gyors összehívása lehet az ügy tudományos hátterének tisztázására. Egy témanapon ásványtani, műszaki, egészségügyi és jogi szakemberek közösen vizsgálnák meg hogy, hogyan alakult ki ez a helyzet, a porzó utak és kőzúzalékok kezelését, a felelősség kérdését, valamint, hogy milyen szabályozási lépések előzhetnék meg a hasonló eseteket. Az MTA elnöke hangsúlyozta: ritka alkalom, amikor a tudomány nemcsak közvetve, hanem egészen közvetlenül segíthet a társadalomnak.

A beszélgetés nemzetközi összefüggéseket is érint. Weiszburg Tamás felidézte, hogy a szigorú azbesztszabályozás az Egyesült Államokból indult az 1960-as években, miután kimondták az összefüggést az azbesztüzemekben és -bányákban dolgozók megbetegedései, különösen a mezotelióma és a tüdőrák, valamint a munkahelyi ártalom között. A fejlett világban ezt követően fokozatosan elterjedt az azbeszttilalom; Magyarország 2005-ben vezette ki az azbeszttartalmú termékek forgalmazását.

Az ügy ugyanakkor fontos szabályozási hiányosságra is rámutat. Míg a beépített azbeszt eltávolítása szigorúan szabályozott, a természetes előfordulású azbesztre gyakorlatilag nincs külön európai jogi keret. Weiszburg szerint Európa geológiája alapján azonosíthatók lennének azok a kőzettani képződmények, ahol azbeszt előfordulhat, és ezekre bányászati, építési vagy földhasználati korlátozásokat lehetne előírni. Mint elmondta, nem önmagában az azbeszt jelenléte jelent veszélyt, hanem az, ha a szálak a levegőbe jutnak.

Az MTA podcastjában a szakértőket Gilicze Bálint és Simon Tamás, az MTA Kommunikációs Főosztályának vezetője kérdezte.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Azbesztkrízis: több mint kétszázötven magyar települést érinthet

magyar tudományos akadémia

podcast

pósfai mihály

azbesztszennyezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

Eltörölték a tanárok teljesítményértékelő rendszerét – már meg is jelent a Magyar Közlönyben, íme a részletek

A kormány csütörtökön döntött, és a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették: eltörlik a tanárok teljesítményértékelő rendszerét. és újat dolgoznak ki helyette. Az előző tanévre már nem is kell alkalmazni. A rendelet meg is jelent a Magyar Közlönyben. Lannert Judit miniszter egy posztban indoklást is adott a döntéshez.
 

Rétvári Bence szerint elsősorban a gyerekek járhatnak rosszul a kormány döntésével

VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vérengzés a chipszektorban: röpködtek a mínuszok a Wall Streeten

Vérengzés a chipszektorban: röpködtek a mínuszok a Wall Streeten

Alaposan elromlott a hangulat az ázsiai tőzsdéken pénteken. A befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolt és a chipgyártáshoz kapcsolódó részvényeket adták. A legnagyobb esés a dél-koreai piacon volt, ahol az elmúlt hónapokban hatalmasat ralizó papírokat adták leginkább a befektetők, de a japán tőzsde is lefordult. A kedvezőtlen ázsiai előjelek ellenére az európai tőzsdék a nap elején még jól tartották magukat, az amerikai tőzsdenyitásra viszont elromlott a hangulat, a vezető amerikai részvényindexek is lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Titkos nyári kedvencek Borsodban: 5 kijelölt természetes fürdőhely is kinyit idén + Lista

Titkos nyári kedvencek Borsodban: 5 kijelölt természetes fürdőhely is kinyit idén + Lista

Idén öt, hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében - közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin says there is 'no point' meeting Zelensky over ending Ukraine war

Putin says there is 'no point' meeting Zelensky over ending Ukraine war

The Russian president's refusal comes after his Ukrainian counterpart wrote an open letter calling for face-to-face talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 5. 21:54
Magyarországra érkezhet az ukrán elnök – a nap hírei
2026. június 5. 21:42
Véget ér a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban
×
×