ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának péceli állomásán, a Kossuth téren 2026. március 28-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Infostart

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.

Ezúttal Pécelen kampányolt Orbán Viktor. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek, valamint kijelentette: „A java nem mögöttünk van, hanem előttünk. Van elég tapasztalat, van még elég golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is” – számolt be a helyszínről az Index tudósítója.

A kormányfő pénteken Veszprémben, valamint Győrben tartott fórumot. Az utóbbi helyszínen meglehetősen feszült volt a hangulat, tüntetők jelentek meg a gyűlésen, akiket Orbán Viktor sem tudott figyelmen kívül hagyni. Orbán Viktor a beszéde elején azt kérte a résztvevőktől, hogy április 12-én támogassák Katus Norbertet, mert „becsületes és rendes ember. Másodsorban, önök ismerik, önkormányzati tisztségeket viselt. Én is ismerem, nekem pont ilyen kormánypárti képviselőkre van szükségem”.

„Megnyerjük, megnyerjük” – skandálta a közönség.

Orbán Viktor kifejtette: „Van egy némileg cinikus, de azért igazságmaggal rendelkező bölcsesség, miszerint az emberek jobban hallgatnak a szomszédaikra, mint a politikusokra, de nekem csak néhány szomszédom van, és az kevés lesz. Nekem az önök szomszédai kellenek. Mindenkinek mondják el, mi a tétje a választásnak, szükségünk van minden rendes magyar emberre azért, hogy ki tudjunk maradni a háborúból”.

A kormányfő szerint általában háromféle ember van az ilyen összejöveteleken: „Vagyunk mi, ez a Fidesz–KDNP gyűlése. Nekünk van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, hogy Magyarország.”

„Mindig vannak bizonytalanok is, akik még nem döntöttek, de nyitottak a mi irányunkba is. Nem tudták még eldönteni, melyik lábukra álljanak. Azt tanácsolom nekik, álljanak a jobbra.”

„Mindig vannak tiszások is, akiknek köszönöm, hogy eljöttek.” Ugyanakkor arra kérte őket, hogy ne kiabáljanak és ne rontsák el a gyűlés jó hangulatát.

Orbán Viktor szerint a Fidesz közössége hisz a szeretet és összefogás erejében, viszont a tiszások ócsárolnak, acsarkodnak.

Azt bizonygatta, hogy a Tisza Párt ukránbarát kormányt akar Magyarországon, „ami tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és az unokáink jövőjét is”. A kormányfő figyelmeztetett, ha leválasztják az orosz energiáról Magyarországot, akkor nincs rezsivédelem, a lengyelek és a csehek is sokkal többet fizetnek a rezsiért, mint a magyarok.

A kormányfő úgy látja, igazságtalan négy év volt, mert egy olyan háború következményeit kellett kezelni Magyarországon, amiről mi nem tehetünk, ráadásul blokkolja is a gazdaságot. 2022-ig Magyarország a külföldről behozott energiáért évente 7 milliárd eurót fizetett. A háború kirobbanása után ez felment 17 milliárd euróra.

A hiányzó 10 milliárd euróból többek között utakat és kórházakat lehetett volna építeni.

Ha nincs a háború árnyéka, akkor kétszer-háromszor gyorsabban haladtunk volna. Keccsöltünk egész nap, de szembefújt a szél, ez igazságtalan. Az a kérdés, mit teszünk. Az első, amit tehetünk, hogy siránkozunk, másra mutogatunk, megadjuk magunkat, de Magyarországon olyan nemzeti kormány volt az elmúlt négy évben, amely nem sopánkodott, hanem fenntartotta a vállalt céljait – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Azt is hozzá tette, hogy 11 százalékos minimálbér-emelést vezettek be, Európában sehol nem volt ilyen. Bevezették az otthonteremtési hitelt is, aminek szintén nincs párja Európában, a magyar fiatalok jutnak a legkönnyebben saját otthonhoz. A többgyermekes édesanyák adómentessége szintén példátlan. A 13. havi nyugdíjat is fenntartják, valamint elkezdték bevezetni a 14. havit.

A miniszterelnök az elmúlt tizenhat év eredményei közé sorolta az Alaptörvényt, amivel kapcsolatban megjegyezte: „Nem az alkotmányból tudjuk, de azért fontos, hogy benne van, az apa férfi, az anya nő. Nálunk, halljátok ott hátul, nálunk az apa férfi, az anya nő”.

Most jön a java. A java nem mögöttünk van, hanem előttünk. Van elég tapasztalat, van még elég golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

– ígérte Orbán Viktor, aki szerint csak a Fidesz tud megbirkózni a következő évek kihívásaival.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

orbán viktor

kampánygyűlés

pécel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót

Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót

Tiger Woods ismét a címlapokra került, ezúttal nem sporteredményei miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran has reported no injuries in today's attack on a clinic in Minab, located close to a girls' school where officials say 110 children died on 28 February.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 28. 16:46
Eltűnt kétszázezer magyar horgász – kiderült, miért
2026. március 28. 15:37
A Tisza párt volt informatikusa elismerte, hogy külföldi szolgálatok szervezték be
×
×