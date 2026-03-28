Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Ezúttal Pécelen kampányolt Orbán Viktor. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek, valamint kijelentette: „A java nem mögöttünk van, hanem előttünk. Van elég tapasztalat, van még elég golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is” – számolt be a helyszínről az Index tudósítója.

A kormányfő pénteken Veszprémben, valamint Győrben tartott fórumot. Az utóbbi helyszínen meglehetősen feszült volt a hangulat, tüntetők jelentek meg a gyűlésen, akiket Orbán Viktor sem tudott figyelmen kívül hagyni. Orbán Viktor a beszéde elején azt kérte a résztvevőktől, hogy április 12-én támogassák Katus Norbertet, mert „becsületes és rendes ember. Másodsorban, önök ismerik, önkormányzati tisztségeket viselt. Én is ismerem, nekem pont ilyen kormánypárti képviselőkre van szükségem”.

„Megnyerjük, megnyerjük” – skandálta a közönség.

Orbán Viktor kifejtette: „Van egy némileg cinikus, de azért igazságmaggal rendelkező bölcsesség, miszerint az emberek jobban hallgatnak a szomszédaikra, mint a politikusokra, de nekem csak néhány szomszédom van, és az kevés lesz. Nekem az önök szomszédai kellenek. Mindenkinek mondják el, mi a tétje a választásnak, szükségünk van minden rendes magyar emberre azért, hogy ki tudjunk maradni a háborúból”.

A kormányfő szerint általában háromféle ember van az ilyen összejöveteleken: „Vagyunk mi, ez a Fidesz–KDNP gyűlése. Nekünk van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, hogy Magyarország.”

„Mindig vannak bizonytalanok is, akik még nem döntöttek, de nyitottak a mi irányunkba is. Nem tudták még eldönteni, melyik lábukra álljanak. Azt tanácsolom nekik, álljanak a jobbra.”

„Mindig vannak tiszások is, akiknek köszönöm, hogy eljöttek.” Ugyanakkor arra kérte őket, hogy ne kiabáljanak és ne rontsák el a gyűlés jó hangulatát.

Orbán Viktor szerint a Fidesz közössége hisz a szeretet és összefogás erejében, viszont a tiszások ócsárolnak, acsarkodnak.

Azt bizonygatta, hogy a Tisza Párt ukránbarát kormányt akar Magyarországon, „ami tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és az unokáink jövőjét is”. A kormányfő figyelmeztetett, ha leválasztják az orosz energiáról Magyarországot, akkor nincs rezsivédelem, a lengyelek és a csehek is sokkal többet fizetnek a rezsiért, mint a magyarok.

A kormányfő úgy látja, igazságtalan négy év volt, mert egy olyan háború következményeit kellett kezelni Magyarországon, amiről mi nem tehetünk, ráadásul blokkolja is a gazdaságot. 2022-ig Magyarország a külföldről behozott energiáért évente 7 milliárd eurót fizetett. A háború kirobbanása után ez felment 17 milliárd euróra.

A hiányzó 10 milliárd euróból többek között utakat és kórházakat lehetett volna építeni.

Ha nincs a háború árnyéka, akkor kétszer-háromszor gyorsabban haladtunk volna. Keccsöltünk egész nap, de szembefújt a szél, ez igazságtalan. Az a kérdés, mit teszünk. Az első, amit tehetünk, hogy siránkozunk, másra mutogatunk, megadjuk magunkat, de Magyarországon olyan nemzeti kormány volt az elmúlt négy évben, amely nem sopánkodott, hanem fenntartotta a vállalt céljait – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Azt is hozzá tette, hogy 11 százalékos minimálbér-emelést vezettek be, Európában sehol nem volt ilyen. Bevezették az otthonteremtési hitelt is, aminek szintén nincs párja Európában, a magyar fiatalok jutnak a legkönnyebben saját otthonhoz. A többgyermekes édesanyák adómentessége szintén példátlan. A 13. havi nyugdíjat is fenntartják, valamint elkezdték bevezetni a 14. havit.

A miniszterelnök az elmúlt tizenhat év eredményei közé sorolta az Alaptörvényt, amivel kapcsolatban megjegyezte: „Nem az alkotmányból tudjuk, de azért fontos, hogy benne van, az apa férfi, az anya nő. Nálunk, halljátok ott hátul, nálunk az apa férfi, az anya nő”.

Most jön a java. A java nem mögöttünk van, hanem előttünk. Van elég tapasztalat, van még elég golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

– ígérte Orbán Viktor, aki szerint csak a Fidesz tud megbirkózni a következő évek kihívásaival.