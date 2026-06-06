Heti négy járattal nyit a Toronto-Budapest vonal

Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti négy, majd jövő hónaptól (júliusban és augusztusban) heti öt alkalommal. Tárkányi Zsolt felidézte, hogy néhány hete elindult az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is, ami jelzi az észak-amerikai kapcsolatok erősödését.

Az államtitkár kifejtette: Budapest és Magyarország iránt növekvő érdeklődés a repülőtér teljesítményében is megmutatkozik, a forgalom tavaly közel 20 millióra nőtt, ami 2023-hoz képest mintegy 20 százalékos növekedés.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi infrastruktúra lassan már nem lesz elegendő az igények kiszolgálására. Legalább ilyen fontos, hogy megépüljön a repülőtér és a Budapest belvárosa közötti kötöttpályás kapcsolat a meglévő országos vasúthálózatba integrálódva, és a kormány elkötelezett ennek megvalósítására. Ez azért fontos, mert így nemcsak Budapestről, hanem az ország minden részéről is gyors, kötöttpályás kapcsolat jöhet létre a repülőtérrel, ami nemcsak az utasok kényelmét biztosítja, hanem a főváros úthálózatát is tehermentesíti.

Az MTI kérdésére elmondta, hogy a kormányban most mindenki az uniós források hazahozatalán dolgozik, ez a legfontosabb feladat augusztus 31-ig, és a gyorsvasút esetleges uniós finanszírozása majd a következő költségvetési ciklusban lehetséges. A kormány elképzelései szerint a reptéri gyorsvasút nem önálló vonalként épülne meg, hanem a 100-as vasúti fővonalból kiágazva, föld alatti szakaszon érné el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret.

François Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója, szerint az új Budapest-Toronto járat jelentős mérföldkő, ezzel nemcsak Kanadát, hanem az Air Canada hálózatán keresztül az Egyesült Államok, a Karib-térség és Dél-Amerika számos célállomását is könnyebben elérhetik majd az utasok.

Az American Airlines Budapest-Philadelphia járat indítása után ez a második közvetlen észak-amerikai úti cél Budapestről a nyári menetrendben – tette hozzá.

Évente közel 90 ezer utas utazik Magyarország és Kanada között, a közvetlen járat pedig várhatóan tovább növeli ezt a forgalmat. A magyar kormánnyal közösen hosszú távú fejlesztési programon dolgoznak, hogy a repülőtér világszintű szolgáltatásokat biztosítson – jegyezte meg.

Rocky Lo, az Air Canada nemzetközi értékesítésért felelős igazgatója, kiemelte, hogy az új járat nemcsak a két várost köti össze, hanem Közép-Európát is összekapcsolja Kanada egyik legfontosabb gazdasági és kulturális központjával. Elmondta, hogy Torontón keresztül az utasok több mint 48 kanadai és több mint 100 észak-amerikai célállomást érhetnek el kényelmes csatlakozással, miközben a kanadai utazók számára közvetlen kapu nyílik Magyarország és a térség felé.

François Lafreniere, Kanada magyarországi nagykövete kiemelte, hogy a magyar-kanadai viszony már eddig is jó volt, a közvetlen légi összeköttetéssel tovább erősödhetnek a turizmus és az üzleti kapcsolatok és egyszerűbbé válhatnak a családi kapcsolatok a mintegy 350 ezer nagyságú diaszpórával

A nagykövet szerint szimbolikus jelentőségű, hogy a két ország között a közvetlen légikapcsolat éppen az 1956-os forradalom 70. évfordulóján indul újra, amikor Kanada történetének egyik legnagyobb magyar bevándorlási hulláma zajlott.

A felszólalók közül többen is kiemelték, hogy az új légijárat a turizmuson belül a dunai hajózásra is pozitív hatással lehet, mivel ez a tengerentúli utazók körében népszerű program.

A légi összeköttetést az Air Canada szélestörzsű 787-9 Dreamliner repülőgéppel teljesíti, amelynek fedélzetén az utasok három utazási osztály közül választhatnak.

Az Air Canada Rouge, a légitársaság leányvállalata, 2016 és 2019 között működtetett közvetlen légikapcsolatot Toronto és Budapest között.