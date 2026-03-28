Meghalt az USA korábbi budapesti nagykövete

„Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy elhunyt David B. Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete” – tudatta szombaton a nagykövetség.

David B. Cornstein nagykövet 2018 és 2020 között, az amerikai–magyar kapcsolatok meghatározó időszakában töltötte be tisztségét Budapesten, és mindvégig elkötelezett támogatója maradt a két ország közötti szorosabb kapcsolatoknak – fogalmaztak. „Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretett feleségének, gyerekeinek, családjának és számos barátjának” – tették hozzá.

David Bernard Cornstein 1938. augusztus 17-én született. A New York-i származású üzletember és diplomata anyai nagyszülei Magyarországról vándoroltak az Egyesült Államokba. Pályafutása jelentős részét az ékszerpiacon töltötte, de kétszer is indult New York polgármesterének posztjáért, egyszer 1985-ben, egyszer pedig 1991-ben. 2020. szeptember 15-én jelentette be, hogy lemond a budapesti nagyköveti posztról, az évben megkapta a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje csillaggal kitüntetést.