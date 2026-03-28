2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Meghalt az USA korábbi budapesti nagykövete

Infostart

Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetsége szombaton közölte, hogy meghalt David Bernard Cornstein, az Egyesült Államok egykori magyarországi nagykövete, aki 2018 és 2020 között töltötte be tisztségét. A volt üzletember és diplomata 87 éves volt.

„Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy elhunyt David B. Cornstein, az Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete” – tudatta szombaton a nagykövetség.

David B. Cornstein nagykövet 2018 és 2020 között, az amerikai–magyar kapcsolatok meghatározó időszakában töltötte be tisztségét Budapesten, és mindvégig elkötelezett támogatója maradt a két ország közötti szorosabb kapcsolatoknak – fogalmaztak. „Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretett feleségének, gyerekeinek, családjának és számos barátjának” – tették hozzá.

David Bernard Cornstein 1938. augusztus 17-én született. A New York-i származású üzletember és diplomata anyai nagyszülei Magyarországról vándoroltak az Egyesült Államokba. Pályafutása jelentős részét az ékszerpiacon töltötte, de kétszer is indult New York polgármesterének posztjáért, egyszer 1985-ben, egyszer pedig 1991-ben. 2020. szeptember 15-én jelentette be, hogy lemond a budapesti nagyköveti posztról, az évben megkapta a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje csillaggal kitüntetést.

gyász

amerikai nagykövet

david bernard cornstein

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

Orbán Viktor Pécelen: nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is
Orbán Viktor a pénteki dupla epizód – és a feszült győri pillanatok – után szombaton folytatta országjárását, a helyszín ezúttal Pécel volt. A kormányfő újra üzent a fórumán megjelent tüntetőknek is.
 

Magyarország–Szlovénia 1:0

Magyarország–Szlovénia 1:0

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég szlovén csapatot a Puskás Arénában rendezett szombati barátságos mérkőzésen.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat a Magyarországon is aktív autógyártónál: hatalmasat zuhant a profit, könyörtelen tisztogatás indult a piacon

Váratlan fordulat a Magyarországon is aktív autógyártónál: hatalmasat zuhant a profit, könyörtelen tisztogatás indult a piacon

A BYD, amely mára a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált, négy év után először számolt be éves profitcsökkenésről. A kínai piac brutális árháborúja egyre jobban nyomás alá helyezi a vállalatot, miközben a növekedés motorja mindinkább az export felé tolódik - írta a Financial Times.

Félelmetes amerikai hadihajó bukkant fel Iránnál: 3500 katonával készülnek a legrosszabbra?

Félelmetes amerikai hadihajó bukkant fel Iránnál: 3500 katonával készülnek a legrosszabbra?

A washingtoni vezetés szerint a 3500 fős egység átirányítása taktikai rugalmasságot biztosít az elnök számára, bár az amerikai külügyminiszter a harcok közeli lezárulására számít.

Israeli strike kills journalists in Lebanon, as Yemen says Iran 'dragging country into war'

Israeli strike kills journalists in Lebanon, as Yemen says Iran 'dragging country into war'

The Iran-backed Houthi rebels, who seized control of much of north-west Yemen from the internationally-recognised government, earlier fired a missile towards Israel.

