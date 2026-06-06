Megjött a pápa, megkondult az összes harang

A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi elöljárók fogadták a Rómából érkező XIV. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntőajándékként.

Az egyházfő útja a repülőtérről a királyi palotába vezet, ahol ünnepséget rendeznek tiszteletére, majd a királyi családdal találkozik, amelyet a közjogi méltóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival folytatott találkozó követ. Itt mondja el első spanyolországi beszédét is.

A vatikáni állam feje körútja során húsz hivatalos eseményen vesz részt, tizenkét beszédet és öt misét tart.

A madridi királyi palotánál már kora reggel gyülekezni kezdtek azok, aki személyesen szerették volna látni a pápa érkezését.

A spanyol fővárosba több tízezer zarándokot várnak ezekben a napokban. Csak a córdobai egyházmegyéből péntek este mintegy ötezren indultak útnak, hogy részt vegyenek a nyilvános eseményeken.

Madridban több mint 35 ezer ingyenes szálláshellyel készültek a zarándokok számára, a többi közt parókiákon, iskolák tornatermeiben, sportközpontokban, valamint befogadó családoknál.

A madridi szállodaszövetség adatai szerint a hotelek foglaltsága meghaladja a 82 százalékot. A szobák díja magasabb az ilyenkor szokásosnál, az átlagár közelít a 300 euróhoz (106 ezer forint) egy éjszakára.

A hétvégére a pápa miatt Madridba utazók 58 százaléka külföldi, főként az Egyesült Államokból, Franciaországból és az Egyesült Királyságból.

A nap folyamán XIV. Leó látogatás tesz egy hajléktalanokat segítő központban, délután pedig imavirrasztáson vesz részt fiatalokkal, amelyre több mint félmillió embert várnak a Lima téren. A tervek szerint az odavezető út egy részét nyitott pápamobilban teszi meg.

A spanyol fővárosban szombat estére, a Vatikán színeire utalva „sárga-fehér éjszakát” hirdettek, 15 múzeum hajnalig nyitva tart és ingyenesen látogatható.