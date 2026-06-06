ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 6. szombat Cintia, Norbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

Megjött a pápa, megkondult az összes harang

Infostart / MTI

Harangzúgás jelezte szombaton, hogy megérkezett Spanyolországba XIV. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 év járt katolikus egyházfő.

A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi elöljárók fogadták a Rómából érkező XIV. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntőajándékként.

Az egyházfő útja a repülőtérről a királyi palotába vezet, ahol ünnepséget rendeznek tiszteletére, majd a királyi családdal találkozik, amelyet a közjogi méltóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival folytatott találkozó követ. Itt mondja el első spanyolországi beszédét is.

A vatikáni állam feje körútja során húsz hivatalos eseményen vesz részt, tizenkét beszédet és öt misét tart.

A madridi királyi palotánál már kora reggel gyülekezni kezdtek azok, aki személyesen szerették volna látni a pápa érkezését.

A spanyol fővárosba több tízezer zarándokot várnak ezekben a napokban. Csak a córdobai egyházmegyéből péntek este mintegy ötezren indultak útnak, hogy részt vegyenek a nyilvános eseményeken.

Madridban több mint 35 ezer ingyenes szálláshellyel készültek a zarándokok számára, a többi közt parókiákon, iskolák tornatermeiben, sportközpontokban, valamint befogadó családoknál.

A madridi szállodaszövetség adatai szerint a hotelek foglaltsága meghaladja a 82 százalékot. A szobák díja magasabb az ilyenkor szokásosnál, az átlagár közelít a 300 euróhoz (106 ezer forint) egy éjszakára.

A hétvégére a pápa miatt Madridba utazók 58 százaléka külföldi, főként az Egyesült Államokból, Franciaországból és az Egyesült Királyságból.

A nap folyamán XIV. Leó látogatás tesz egy hajléktalanokat segítő központban, délután pedig imavirrasztáson vesz részt fiatalokkal, amelyre több mint félmillió embert várnak a Lima téren. A tervek szerint az odavezető út egy részét nyitott pápamobilban teszi meg.

A spanyol fővárosban szombat estére, a Vatikán színeire utalva „sárga-fehér éjszakát” hirdettek, 15 múzeum hajnalig nyitva tart és ingyenesen látogatható.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megjött a pápa, megkondult az összes harang

spanyol

pápa

xiv. leó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így rondít bele Irán helyzete az Európának kitett magyar ipari termelési adatokba

Így rondít bele Irán helyzete az Európának kitett magyar ipari termelési adatokba
Áprilisban az ipari termelés havi alapon 1,1 százalékkal csökkent, míg éves alapon 0,9 százalékkal bővült. Az 1,1 százalékos csökkenés első ránézésre nem kedvező adat, de az előző hónap 3,1 százalékos növekedése után nem meglepő a korrekció – mutatott rá az InfoRádiónak nyilatkozva Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bürokratikus aktacsomagba rejtette az EU az új szuverenitási háborúját

Bürokratikus aktacsomagba rejtette az EU az új szuverenitási háborúját

Az Európai Bizottság átfogó technológiai szuverenitási csomagot mutatott be Brüsszelben, amellyel csökkenteni kívánja Európa függőségét a chipek, a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a nyílt forráskódú technológiák terén. A javaslatcsomag két új jogszabályt – a Chips Act 2.0-t és a Cloud and AI Development Actet –, valamint egy nyílt forráskódú stratégiát és az energiaszektor digitalizációjáról szóló útitervet tartalmaz. A Bizottság nem az európai piac bezárását, hanem a kezelhető függőségek kialakítását célozza, hogy az EU kulcstechnológiákban ne legyen kiszolgáltatva külső szereplőknek. A finanszírozásban a közpénz elsősorban magvető és kockázatcsökkentő szerepet kapna, miközben a beruházások nagy részét a magántőkének kellene biztosítania.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntött a hitelminősítő: megvan Magyarország legújabb adósbesorolása

Döntött a hitelminősítő: megvan Magyarország legújabb adósbesorolása

A Fitch Ratings megerősítette a mostani adósbesorolást, ugyanakkor fenntartotta a negatívra rontott kilátásokat is.

BBC
Business Sport Travel Science
Downing Street hits out after Vance post about Henry Nowak

Downing Street hits out after Vance post about Henry Nowak

The US vice-president wrote the "only response is righteous anger" when referring to Henry Nowak's death on X.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 5. 21:30
Személy- és tehervonat ütközött Szlovákiában
2026. június 5. 21:18
Egy korábbi profi MMA-harcos fékezte meg az őrültségre készülő utast a gépen – videó
×
×