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Mosque on main square of Pecs, Hungary
Nyitókép: joruba/Getty Images

Rómeó és Júlia szereplők nélkül – Iszonyú nagy bajban Európa korábbi magyar kulturális fővárosa

Infostart / MTI

Az évi költségvetésbe betervezett, de eddig még meg nem érkezett állami források miatt veszélybe került a pécsi kulturális programokat - például a Zsolnay Fényfesztivált is - szervező, valamint a város római kori világörökségi helyszíneit üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) és a Pannon Filharmonikusok szimfonikus zenekar (PFZ) napi működése – közölték az érintett cégek és a tulajdonos pécsi önkormányzat.

Az MTI azt követően kereste meg az érintetteket, hogy előbb a ZSÖK, majd a PFZ is anyagi nehézségekre hivatkozva döntött rendezvények lemondásáról, illetve csonkításáról. A ZSÖK május 19-én közölte, hogy mivel az állami támogatást nem folyósították számukra, likviditási nehézségek léptek fel a cégnél, így törölniük kell az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező nyári rendezvényt, a Sétatér fesztivált. Bő egy héttel később a PFZ értesítette bérleteseit, hogy anyagi nehézségek miatt a Rómeó és Júlia - modern táncadaptáció című balettzenei előadásukat táncos közreműködők nélkül, üres színpaddal adják elő.

A pécsi nagyrendezvényeket szervező, a Zsolnay Kulturális Negyedet, kortárs kiállítótereket, a városi hangversenytermet magában foglaló Kodály Központot és a pécsi világörökségi látogatóközpontot, az ahhoz kapcsolódó ókeresztény sírkamrákat fenntartó társaság, valamint a Kodály Központ rezidens zenekara a korábbi években jelentős állami támogatással működött.

A 2010-es évektől előbb egy tízéves megállapodással, majd a Modern Városok Program keretében juttatott jelentős összeget – tavaly még 1,3 milliárd forintot – az állam a pécsi önkormányzatnak a két szervezet működtetésére. Az ezt biztosító szerződés azonban 2025-ben lejárt.

A pécsi önkormányzat az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy a helyhatóság már 2025 elejétől folyamatosan kereste az előző kormányzatot annak érdekében, hogy a lejáró szerződést meghosszabbítsák. A megkeresések ellenére azonban támogatói okirat nem készült. A költségvetésben 1 milliárd forintot előirányoztak ugyan a ZSÖK részére az idei évre, ez az összeg azonban eddig nem érkezett meg Pécsre.

A ZSÖK tájékoztatása szerint már a 2026-os év tervezése is nehézséget jelentett számukra, hiszen a korábbinál kevesebb támogatással - állami és önkormányzati forrásokból a korábbi 1,7 milliárd helyett 1,3 milliárd forinttal - tervezhettek. A támogatásokból eddig mindössze 50 millió forint érkezett meg a várostól, ami komoly likviditási gondokat okoz - mutattak rá. Hozzátették, hogy ha nem érkezne meg az államtól legalább az az egymilliárd forint, amelyről a költségvetési törvény rendelkezik, akkor nemcsak a további programok megvalósítása kerül veszélybe, de a napi működés is.

A PFZ az MTI-nek küldött válaszából kiderül, hogy az együttes idén még az önkormányzattól sem kapott támogatást, és a város még a tavalyi évről is tartozik 45 millió forinttal a zenekarnak. Kiemelték, hogy az együttest működtető társaság teljes költségvetésének 70 százalékát teszi ki a bérköltség, és a támogatások híján a zenekar nem lesz képes béreket sem fizetni szeptembertől.

Hozzátették, hogy ha ősztől nem tudna elindulni az új évad, és így az együttes nem tudna eleget tenni az állammal kötött közszolgáltatási szerződésének, az előadóművészeti törvényben rögzített nemzeti zenekari támogatását is elveszítheti, ami többszáz millió forintot jelent.

A városvezetés szerint az idei állami finanszírozás biztosításának elhúzódása súlyos következményekkel járhat. A támogatás hiánya a ZSÖK munkavállalóinak munkahelyét, a 2026-os kulturális programok előkészítését és megvalósulását, regionális, országos és nemzetközi kulturális eseményeket, a város intézményrendszerének fenntarthatóságát, és Pécs gazdasági-turisztikai teljesítményét közvetlenül veszélyezteti - írták.

Közölték azt is, hogy az újonnan felállt kormányzat irányába is tettek már lépéseket: kinevezését követően azonnal megkeresték az illetékes minisztert, és a parlamenti képviselőket is arra kérték, segítsenek a megítélt összeg Pécsre való eljuttatásában. A folyósítás érdekében minden feltételt teljesített az önkormányzat – hangsúlyozták.

Arra a kérdésre, hogy a tavaly elmaradt, illetve az idei évre betervezett önkormányzati támogatás folyósításával miért nem nyújtanak gyors pénzügyi segítséget a két szervezetnek, azt válaszolták, hogy a város az elmúlt két évben a rá kiszabott „állami sarcok” – például a szolidaritási adók – miatt jelenleg olyan rendkívül nehéz anyagi helyzetben van, amely az alapfeladatai ellátását is veszélyezteti.

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Kezdőlap    Kultúra    Rómeó és Júlia szereplők nélkül – Iszonyú nagy bajban Európa korábbi magyar kulturális fővárosa

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