Menekülés közben vetkőzött félmeztelenre a késes rabló Debrecenben

Június 1-jén hirdetett ítéletet a Debreceni Járásbíróság abban az ügyben, amelynek vádlottja késsel a kezében kirabolt egy üzletet Debrecen belvárosában. A bíróság a 24 éves férfit felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettében, üzletszerűen elkövetett lopás vétségében és két rendbeli becsületsértés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért 5 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

A férfi 2025. szeptember 9-én 23 óra körül Debrecenben, a Piac utcán található egyik üzletbe megjelent fekete ruházatban.

A vádlott az arcát kapucnival és napszemüveggel eltakarta, kezében egy késsel a kassza mögé lépett és az eladót megfenyegette, valamint a bevételt követelte. A sértett kinyitotta a kasszát, amelyből a vádlott 46.300 forint készpénzt,

illetve 74 darab DKV-s vonaljegyet jogtalanul eltulajdonított, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök átvizsgálták a környező utcákat. A Vásáry István utcában, az egyik belső udvarban a kiérkező rendőröket észlelte a vádlott, ezért a ruházatának egy részét, a maszkot, napszemüveget, zoknit, cipőt, nadrágot és pólót, valamint a nála lévő személyes tárgyait, továbbá a 8 centiméter pengehosszúságú, összecsukható kést eldobta.

A férfi tovább akart menekülni, azonban a rendőrök felfigyeltek a félmeztelen vádlottra és üldözőbe vették. Még egy kerítésen át tudott mászni, majd a Piac utca irányába futott, ott azonban az őt üldöző rendőrök már utolérték és elfogták. A menekülés közben eldobott tárgyakat a nyomozók megtalálták, a készpénzt és a vonaljegyeket a sértettnek visszaadták.

Más is van a rovásán

A bíróságon azonban nem csak emiatt a bűncselekmény miatt kellett a férfinak felelnie. A vádlott még 2025. augusztus 2-án megjelent az egyik debreceni bevásárlóközpontban lévő üzletben, ahonnan egy üveg üdítőt és egy sört tulajdonított el úgy, hogy azokat elrejtette a sporttáskájában, közben eltávolította róluk az árucímkéket. Cselekményét a biztonsági szolgálat észlelte és az őrök a rendőrség kiérkezéséig visszatartották a vádlottat.

A késes rablást megelőző este, egy Péterfia utcai bevásárlóközpontban lévő üzletből lopott hasonló módszerrel egy üveg rumot a vádlott, de az áruvédelmi kapu bejelzett, így a biztonsági szolgálat a férfit feltartóztatta. A helyszínre érkező rendőröket durva becsületsértő szavakkal illette.

A bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte a bűnhalmazatot, valamint az ilyen és ehhez hasonló bűncselekmények elszaporodottságát, ugyanakkor

enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott büntetlen előéletű, a bűncselekmények elkövetését elismerte, megbánó magatartást tanúsított és a kár megtérült.

A Debreceni Járásbíróság ítélete nem jogerős. A döntést ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítés miatt jelentett be fellebbezést, így az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik.