2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Irán nemzeti zászlaja rakéták sziluettjével.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Irán újból lecsapott a szomszédaira – videó

Iráni támadásokról számolt be szombatra virradóra Bahrein, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán.

Az ománi kormány azt közölte, Szalála kikötőjét érte dróntámadás, amelyben egy munkás megsebesült, a bahreini belügyminisztérium szerint pedig a támadás nyomán tűz keletkezett, amelyet azóta ellenőrzés alá vontak.

A tárca hozzátette, hogy az éjszaka folyamán többször légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig felszólította, vonuljon biztonságos helyre.

Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia védelmi minisztériumai bejelentették, hogy a légvédelem még a levegőben megsemmisítette az Irán felől érkező rakétákat és drónokat.

Emírségekbeli sajtóértesülések szerint a drónok lehulló darabjai öt indiai munkást megsebesítettek Abu-Dzabiban.

A KUNA kuvaiti állami hírügynökség jelentése szerint dróntámadás érte a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, és bár áldozatokról nem tudni, a KUNA a polgári repülési hatóságokra hivatkozva azt közölte, súlyos károk keletkeztek a radarrendszerben.

Hét árulkodó jel, amiről felismerhető a NAV nevében érkező csalás

Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével. A kapcsolódó anyagok között találhatóak azok az sms-ek és e-mailek, amelyekkel a leggyakrabban próbálkoznak a csalók. Ha ilyet, vagy ehhez hasonlót kapunk, semmiképp ne kattintsunk az abban szereplő linkre. Linczmayer Szilvia, az adóhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: a kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, a csaló üzeneteket pedig sok esetben hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal írják.
