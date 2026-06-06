60 percre a BL-címvédéstől a Győr

Dione Housheer kilenc góllal járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Anna Vjahirjeva hétszer volt eredményes.

A hétszeres BL-győztes, bajnoki és Magyar Kupa-címvédő kisalföldi alakulat 18. alkalommal volt elődöntős a BL-ben, a négyes döntőben pedig - amelyet 12. alkalommal rendeznek a magyar fővárosban – tizenegyedszer szerepel. Sikerének köszönhetően 12. alkalommal jutott a fináléba.

A kisalföldiek vasárnap 18 órától a története első fináléjára készülő, Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz HB együttesével találkoznak.