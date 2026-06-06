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Dione Housheer, a Gyõri ETO (j) és Mette Tranborg, az FTC-Rail Cargo játékosa a nõi kézilabda NB I 5. fordulójában játszott Gyõri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo mérkõzésen a gyõri Audi Arénában 2025. október 11-én.
Nyitókép: Krizsán Csaba

60 percre a BL-címvédéstől a Győr

Infostart / MTI

A címvédő Győri Audi ETO KC 31-30-ra nyert a francia Brest Bretagne ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének szombati második elődöntőjében.

Dione Housheer kilenc góllal járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Anna Vjahirjeva hétszer volt eredményes.

A hétszeres BL-győztes, bajnoki és Magyar Kupa-címvédő kisalföldi alakulat 18. alkalommal volt elődöntős a BL-ben, a négyes döntőben pedig - amelyet 12. alkalommal rendeznek a magyar fővárosban – tizenegyedszer szerepel. Sikerének köszönhetően 12. alkalommal jutott a fináléba.

A kisalföldiek vasárnap 18 órától a története első fináléjára készülő, Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz HB együttesével találkoznak.

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