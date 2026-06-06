ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 6. szombat Cintia, Norbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Silhouette of military operation at sunset with sun glare.
Nyitókép: razihusin/Getty Images

Csak szavazni jöttem – irány a sereg!

Infostart / MTI

Katonai behívót kaphatnak az Oroszországból a jereváni repülőtérre érkező örmények a közelgő választások előtt felmerült szavazatvásárlás gyanúja miatt - számolt be a News.am örmény hírportál.

A portál a védelmi minisztériumra hivatkozva azt írta: katonai rendőrséget vezényeltek ki a repülőtérre, amely felhatalmazást kapott a hadkötelesek és a tartalékosok behívására.

A kormány korábban arra figyelmeztetett, hogy a pénzért szavazás céljából hazautazó örmény állampolgárokat katonai kiképzésre küldhetik. A pénzért leadott szavazat emellett büntetőjogi következményekkel is járhat. Hasonló figyelmeztetések olvashatók a repülőtéri útlevél-ellenőrző pontoknál is.

Örményországban vasárnap tartanak parlamenti választásokat, amelyeken Nikol Pasinján miniszterelnök Nyugat-barát kormánya arra törekszik, hogy megőrizze parlamenti többségét.

Az ország politikai irányvonalával kapcsolatos viták miatt az utóbbi időszakban megromlott a viszony Moszkva és Jereván között. Oroszország Jereván nyugati közeledését követően importtilalmat vezetett be az örmény virágokra és több élelmiszeripari termékre.

Egy magas rangú jereváni kormányzati tisztviselő szerint Moszkva pénzt fizethet az Oroszországban élő örmények egy részének azért, hogy a választás előtt hazautazzanak, és az oroszbarát oligarcha, Szamvel Karapetjan pártjára szavazzanak.

Az országban ugyanakkor sokan az orosz függőség csökkentése mellett állnak; ebben gazdasági szempontok mellett szerepet játszik a hegyi-karabahi háború miatti csalódottság is. Miután Azerbajdzsán 2023-ban visszaszerezte az ellenőrzést a vitatott térség felett, Oroszország nem avatkozott be a konfliktusba.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Csak szavazni jöttem – irány a sereg!

ukrajna

orosz

szavazás

örmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, egyre jobban megalázzák Vlagyimir Putyint – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, egyre jobban megalázzák Vlagyimir Putyint – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Ukrajnán áll, hogy rendezze a problémát, ami a Varsóval való kapcsolat megromlásához vezetett; ha ez nem történik meg, Lengyelország és Kijev kapcsolata innentől fogva tisztán üzleti lesz – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök ma este. Közben mindkét oldal azt állítja, hogy a másik fél egyre súlyosabb háború felé tart. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország egyre közvetlenebbül fenyegeti a kelet-európai országokat, a Kremlben kijelentették: az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítmányok miatt „folytatódik az Egyesült Államok belesodródása” a háborúba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktuális eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Életveszélyes kalandba vágott a magyar hegymászó: 8051 méter magas hegyet mászna meg Klein Dávid

Életveszélyes kalandba vágott a magyar hegymászó: 8051 méter magas hegyet mászna meg Klein Dávid

Klein Dávid mesterséges oxigén és magashegyi teherhordók támogatása nélkül mássza meg a Karakórum egyik ikonikus nyolcezresét, a 8051 méter magas Broad Peaket.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukrainian drones target St Petersburg in attack Russia calls 'unprecedented'

Ukrainian drones target St Petersburg in attack Russia calls 'unprecedented'

The city's governor urges residents to remain indoors for the first time since the beginning of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 6. 16:06
Oroszország minden nap „emeli a tétet”: a NATO 700 alkalommal reagált idén orosz katonai aktivitásra
2026. június 6. 11:57
Megjött a pápa, megkondult az összes harang
×
×