Csak szavazni jöttem – irány a sereg!

A portál a védelmi minisztériumra hivatkozva azt írta: katonai rendőrséget vezényeltek ki a repülőtérre, amely felhatalmazást kapott a hadkötelesek és a tartalékosok behívására.

A kormány korábban arra figyelmeztetett, hogy a pénzért szavazás céljából hazautazó örmény állampolgárokat katonai kiképzésre küldhetik. A pénzért leadott szavazat emellett büntetőjogi következményekkel is járhat. Hasonló figyelmeztetések olvashatók a repülőtéri útlevél-ellenőrző pontoknál is.

Örményországban vasárnap tartanak parlamenti választásokat, amelyeken Nikol Pasinján miniszterelnök Nyugat-barát kormánya arra törekszik, hogy megőrizze parlamenti többségét.

Az ország politikai irányvonalával kapcsolatos viták miatt az utóbbi időszakban megromlott a viszony Moszkva és Jereván között. Oroszország Jereván nyugati közeledését követően importtilalmat vezetett be az örmény virágokra és több élelmiszeripari termékre.

Egy magas rangú jereváni kormányzati tisztviselő szerint Moszkva pénzt fizethet az Oroszországban élő örmények egy részének azért, hogy a választás előtt hazautazzanak, és az oroszbarát oligarcha, Szamvel Karapetjan pártjára szavazzanak.

Az országban ugyanakkor sokan az orosz függőség csökkentése mellett állnak; ebben gazdasági szempontok mellett szerepet játszik a hegyi-karabahi háború miatti csalódottság is. Miután Azerbajdzsán 2023-ban visszaszerezte az ellenőrzést a vitatott térség felett, Oroszország nem avatkozott be a konfliktusba.