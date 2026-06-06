Azbeszt – Nem gatyázott Zalaegerszeg, felszedett két teljes utcát

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) jelezte: miután a laborvizsgálatok eredménye kimutatta az azbeszt jelenlétét a Gazdaság utcában és az Iskola utcában, ahol bölcsőde, óvoda és iskola is működik, ezért pénteken az önkormányzati tulajdonú Zala-Müllex Kft. eltávolította az azbesztet tartalmazó kőzúzalékot. A munkavégzés idejére a két utcát lezárták, a három intézményből pedig hazavitték a gyerekeket.

„Komplex technikát alkalmazva, országosan is elsők között cselekedtünk az ügyben” – írta a polgármester. Hozzátette, a vállalat szakemberei a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően, védőfelszerelésben végezték el a munkát, az érintett területet a munkavégzés előtt vízzel locsolták a kiporzás elkerülése érdekében.

Mint írta: az azbeszttartalmú zúzalékot zárt konténerben szállították a Vas megyei Harasztifaluban lévő regionális hulladékkezelő központba, ahol a cégnek azbeszthulladék lerakására alkalmas, engedélyezett veszélyeshulladék-lerakója üzemel. Az elszállított azbesztes kőzúzalék helyére az uzsai bányából származó, ellenőrzött bazaltzúzalék került.

Balaicz Zoltán kifejtette: a munkát folytatják az érintett, kisebb területek azbesztmentesítésével a Vajda Lajos utcában, a Domb utcában és a Jákum utcában. A nagyobb területek esetében – vagyis az Áfonya és az Estike utcában, a Kisfaludy utca és a Mártírok útja sarkán lévő parkolóban, valamint a Zrínyi utcai iparterületen lévő parkolóban – jelentősebb pénzügyi forrásra van szükség a helyzet kezelésére, ezekre elkészítik a műszaki terveket, és a kormány pénzügyi támogatásának folyósítása után következik az azbesztmentesítés és az új burkolatok kialakítása.