Undorító bogarakat tenyésztett százezrével, de ennek vége

Az Éghajlatváltozási, Energia-, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (DCCEEW) közölte, hogy a becslések szerint akár 200 ezer ausztrál dollár (43,3 millió forint) értékű rovarok között voltak argentin csótányok (Blaptica dubia) és madagaszkári sziszegő csótányok (Gromphadorhina portentosa) is, amelyek Ausztráliába legálisan nem hozhatók be.

Az ausztrál törvények szerint a nem engedélyezett fajokat törvényesen nem lehet tartani, tenyészteni vagy eladni, függetlenül attól, hogy hogyan jutottak hozzájuk.

A lefoglalás Bathurstban történt, Sydneytől mintegy 200 kilométerre nyugatra. A hatóságok figyelmeztették a kisállat-kereskedőket és a hüllőtulajdonosokat, hogy a rovarok birtoklása, tenyésztése vagy kereskedelme a szövetségi törvények alapján büntetést vonhat maga után.

Ausztrália a világ egyik legszigorúbb biológiai biztonsági ellenőrzési rendszerét tartja fenn, hogy megvédje egyedülálló vadvilágát és mezőgazdasági iparát az invazív fajoktól és a betegségektől.

„Nagyon komolyan vesszük feladatunkat, azaz Ausztrália egyedülálló biológiai sokféleségének védelmét, valamint a nemzeti környezetvédelmi törvények megsértését” – közölte a tárca sajtóközleményben.

A minisztérium beszámolója szerint a csótányok nem estek át környezeti kockázatértékelésen, és a természetbe való kiengedésük esetén veszélyt jelenthetnek az őshonos állatvilágra és a mezőgazdaságra.

A hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy az illegális tenyésztés és kereskedelem állhat a háttérben, köztük olyan fajokkal is, amelyeket általában hüllőtakarmányként használnak. A hüllőtulajdonosokat arra ösztönözik, hogy váltsanak legális alternatívákra, például tücskökre és erdei csótányokra.