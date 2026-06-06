Toroczkai László beleállt Magyar Péterbe, a kormányfő neki is válaszolt

Toroczkai László egy érdekes részletre mutat rá szombati Facebook-videójában a pénteki migránspaktum-ellenes jobboldali tüntetésről, amelyen egyébként ő is részt vett. Azzal vádolta Magyar Pétert, hogy félrevezető módon mutatta be a demonstráción történteket, mivel a szívecskét nem is akkor mutatta a kezével, amikor a tüntetők ott vonultak, hanem később, az üres utcán.

„Tegnap a fősodratú média azzal volt tele, hogy Magyar Péter szívecskét mutatott itt a migrációs paktum elleni tüntetőknek, miközben ez egy óriási hazugság, hiszen Magyar Péter videóján is nagyon jól látszik, hogy amikor ő ezt a szívecskét mutatja, akkor már tüntetők nem is voltak itt az utcában” – állította a pártelnök.

A pártelnök azt is vélelmezte, hogy a miniszterelnök közvetve elismerte, hogy a migrációs paktum elfogadása feltétele volt az uniós pénzek hazahozatalának, mégpedig azzal, hogy Magyar Péter azt mondta, a 6000 milliárd forint hazahozatala ellen tüntettek, miközben a tüntetés a migrációs paktum élesedése ellen szerveződött. Rögzítette ugyanakkor, hogy Magyar Péternek igaza van abban, hogy a migrációs paktumot még az előző kormány regnálása idején fogadták el, most annyi fog történni, hogy június 12-től alkalmazni kell.

Toroczkai László azt azért elismerte, amit Magyar Péter korábbi posztja is tanúsít, hogy voltak szomorú jelenetek a tüntetésen – trágár kifejezésekkel illették sokak a tüntetés útvonala mellett egy erkélyen álló Magyar Pétert –, szomorú is, hogy ilyen lett a politika Magyarországon.

Ismert, a migrációs paktum értelmében vagy

migránsokat kell befogadni

pénzzel kell támogatni a rendszert

a menekültügyi szabályok betartatását válságövezetekben kell biztosítani élő erővel.

Első kettőre Magyar Péter korábban kategorikusan nemet mondott.

Magyar Péter egyébként reagált a posztra, azt írta, Toroczkai László bátor, mint az utcai harcos, ezzel Orbán Viktorra utalt, aki korábban Chuck Norrisszal beszélgetve utcai harcosnak nevezte magát a politikában. Kritizálta az ellenzéki pártvezért azért is, mert évek óta panaszkodik a Facebook-korlátozás miatt, miközben a Facebookon posztol, alatta pedig letiltja Magyar Péter reakcióit.