ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 6. szombat Cintia, Norbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay

Kis András: az erdők egy részében hiába várjuk, hogy magától rendbe jöjjön, szükséges az emberi beavatkozás

Infostart / InfoRádió

Nem a beavatkozás, hanem a tétlenség a legdrágább a telepített, magukra hagyott erdőkben – erről beszélt az InfoRádiónak a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezető elemzője. Mint mondta, ha nincs megtervezett, tudatos erdőgazdálkodás, az állomány állapota, és így a faanyag értéke és minősége is folyamatosan csökkenni fog.

„Ha van egy olyan egyébként is problémás állapotban lévő erdő, ami pláne most, a klímaváltozás idején egyre sérülékenyebb, egyre gyengébb minőségű, amihez nem nyúlunk hozzá, hanem hagyjuk, hátha magától rendbe jön, akkor ez nem fog bekövetkezni” – mondta az InfoRádióban Kis András, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezető elemzője.

Az elemző szerint sokkal inkább a javára szolgál az erdőnek és az erdőgazdaságnak is, ha a szakértők átgondolják, milyen is lenne az erdő ideális állapota, és aszerint próbálnak segíteni, például azoknak a fafajoknak a lecserélésével, amik igazából csak rontják az adott erdő ökológiai állapotát vagy a leendő faanyag minőségét.

Azaz a beavatkozásra mindenképpen szükség van

– szögezte le a szakember, hozzátéve, hogy ez nem minden hazai erdőre igaz pontosan így, de a magyar erdőállomány körülbelül 10-15 százaléka esetén szükségszerű lenne az emberi beavatkozás annak érdekében, hogy ne kerüljön sérülékeny, összeomló állapotba a jövőben.

Az erdők állapotába való beavatkozás kapcsán Kis András elmondta, első lépésben fel kell mérni az állapotukat, például az olyan tendenciákat, hogy milyen nem kívánatos, idegenhonos fajok jelentek meg, és ezt követően kell összeállítani a tervet a kivágásokról és visszatelepítésekről. Ezután ezt szisztematikusan, évről évre visszatérő módon meg kell ismételni – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy a Magyarországon elterjedt vágásfordulós erdőkezelés, tehát a viszonylag nagy tömbök egyszerre kitermelése helyett érdemes lenne elindulni egy örökerdő-szerű, a folytonos lombkoronát megtartó gazdálkodás irányába.

Ennek része, hogy az erdészek kis fontokban, vagy akár egy-egy fában gondolkodnak, egyszerre csak néhány négyzetmétert kezelnek.

Ha viszont nem történik beavatkozás a legsérülékenyebb 10-15 százalékban, ott egy idő után el fognak kezdeni „összeesni” a jellemzően tűlevelű fák, megnő az erdőtűz kockázata, kártevők és invazív fajok jelennek meg, ez pedig az erdőállomány romlását hozza magával az elemző szerint. A fahozam is csökken ezzel együtt, tehát a magára hagyatottság sem ökológiai, sem gazdasági szempontból nem kívánatos, nem beszélve az egyre kedvezőtlenebb szén-dioxid-megkötési képességről.

Ha viszont megtörténik az emberi beavatkozás, akkor legalább 5-10 évre van szükség, hogy megjelenjenek az első eredmények

– mondta a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont vezető elemzője. Az igazán látványos javulás pedig néhány évtized alatt jelentkezik, hiszen a most kivágott, problémás fák helyett ültetett, őshonos fák 10-30 év múlva nőnek akkorára, hogy megfelelő ökológiai és gazdasági értékkel bírjanak – szögezte le Kis András.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kis András: az erdők egy részében hiába várjuk, hogy magától rendbe jöjjön, szükséges az emberi beavatkozás

erdő

fakitermelés

elemző

ökológia

állomány

erdőgazdálkodás

regionális energiagazdasági kutatóközpont

kis andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kis országban készülődik a nagy összecsapás a Nyugat és Oroszország között – Trump, von der Leyen és Putyin is megtette tétjeit

Kis országban készülődik a nagy összecsapás a Nyugat és Oroszország között – Trump, von der Leyen és Putyin is megtette tétjeit

Vasárnap parlamenti választásokat tartanak Örményországban, ahol a tét jóval túlmutat a belpolitikán: az ország jövőbeli geopolitikai orientációjáról is dönthetnek a szavazók. Nikol Pasinján miniszterelnök kormánya 2023 óta egyre határozottabban távolodik Moszkvától, miután Oroszország cserbenhagyta Jerevánt a hegyi-karabahi válságban, és az ország az EU-tagságot, valamint az Egyesült Államokkal való szorosabb együttműködést tűzte ki célul. Moszkva gazdasági nyomásgyakorlással, importkorlátozásokkal és a választások aktív befolyásolásával próbálja megakadályozni a nyugatos fordulatot, miközben Donald Trump és az Európai Unió egyaránt Pasinján mellé állt. A voksolás így a Nyugat és Oroszország közötti nagyhatalmi vetélkedés újabb frontjává vált a posztszovjet térségben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt a hibát a magyarok többsége elköveti, mikor az AI-t használja: óriási árat fizethetnek érte

Ezt a hibát a magyarok többsége elköveti, mikor az AI-t használja: óriási árat fizethetnek érte

A mesterséges intelligenciáról szóló vitáink hajlamosak a végletek között ingadozni.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukrainian drones target St Petersburg in attack Russia calls 'unprecedented'

Ukrainian drones target St Petersburg in attack Russia calls 'unprecedented'

The city's governor urges residents to remain indoors for the first time since the beginning of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 6. 15:00
A tűzoltók mentették ki a rakparton csapdába esett őzet – videó
2026. június 6. 14:40
Változik az érettségi? Lannert Judit megszólalt
×
×